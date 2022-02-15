【電子支付】港鐵二維碼付費乘車　周日起加入銀聯雲閃付App及WeChat Pay

繼九巴宣布全綫巴士啟用「e度嘟」後，港鐵亦宣布其二維碼付費乘車服務將由本周日（20日）起加入銀聯雲閃付App及WeChat Pay。連同現時的MTR Mobile及AlipayHK，乘客將可以透過4個不同手機應用程式使用二維碼車票乘搭港鐵。

【全綫九巴2月13日起啟用「e度嘟」 涵蓋轉乘優惠及短途分段收費：按此】

港鐵於去年初推出二維碼付費乘車服務，覆蓋港鐵全部95個重鐵車站（機場快綫車站除外），MTR Mobile登記用戶在MTR Mobile綁定AlipayHK後，便可使用「車票二維碼」出入貼有紫色標示的閘機。

■港鐵二維碼付費乘車服務■

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由今個星期日起，除了現有選項外，乘客在MTR Mobile亦可選擇綁定銀聯雲閃付App或WeChat Pay。而MTR Mobile、AlipayHK、銀聯雲閃付App及WeChat Pay均提供成人、特惠及東鐵綫頭等車廂等不同車票種類。乘客使用二維碼乘搭港鐵亦享有現時的「程程3.8%車費回贈」，直至今年6月的票價調整生效日前，惟其他港鐵車費優惠及公共交通費用補貼計劃暫不適用於二維碼服務。

責任編輯：曹佩鈞

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