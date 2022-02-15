【活期存款】1年賺逾$3,000息！　用50萬元資金食盡虛銀高息活期

保守投資者大多會選擇低風險產品，如定期及活期存款。如手持50萬港元，放在銀行一年，哪間銀行活期存款最高息呢？上星期文章就同大家比較了邊間虛銀活期存款最高息，如果想用盡不同虛銀的高息活期存款利率，應該點樣配置資金呢？

【手持50萬資金存一年 邊間虛銀賺近$2,700利息？：按此】

由於各大虛銀的存款利率及存款額都各有不同，今次就教大家如何靈活調配50萬元資金，從中賺取最多的利息。以下將根據各大虛銀的最高活期存款利率，再調配資金。

■如何逐步賺盡虛銀活期利率■

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第一步：首2萬元存天星銀行

在8間虛銀當中，以天星銀行的活期利率最高，首2萬元可享3.6%年利率。

自今年1月1日起，成功開戶的新客戶首3個月可享優惠利率，首2萬元年利率3.6%；2萬以上至50萬元的年利率為0.5%；50萬元以上為0.1%。因此，存戶首2萬元於首3個月可獲180元利息；3個月過後，該2萬資金可享1.2%年息，再存9個月，可獲180元利息。依此計算，若2萬元於天星存1年，可得360元利息。

第二步：其後5萬元存livi bank

其後，在8間虛銀中，最高活期存款利率為1%，而livi bank及螞蟻銀行同享1%年利率。

livi bank儲蓄年利率設分層利率，首5萬元或以下的年利率為1%，因此可分配5萬元在livi bank，1年後5萬元存款可得約500元利息。

第三步：其後2萬元存螞蟻銀行──存款寶帳戶

螞蟻銀行的存款寶，按帳戶餘額分層有不同的適用年利率：2萬元或以下的年利率為1%，2萬元以上至20萬元或以下的年利率為0.5%，20萬元以上存款則採用活期儲蓄帳戶利率，即0.001%。若存入2萬元於存款寶1年，可得200元。

第四步：再其後20萬元存眾安銀行

餘下活期存款計劃中，以眾安銀行的0.55厘存款利率最高。眾安首20萬元的活期利率存款利率為0.55%，超過20萬元後年利率0.01%。因此，可以20萬元資金存入眾安，1年後可得1,100元利息。

第五步：剩餘19萬元存天星／MOX／螞蟻銀行存款寶帳戶

眾安銀行之後最高的存款利率為0.5厘，而天星銀行、MOX及螞蟻銀行的存款寶帳戶皆享同一利率，故可選擇自由分配在這3間銀行中。為方便讀者毋須再另開戶口，故最簡單是把剩餘19萬元放在天星戶口；至於螞蟻銀行（存款寶帳戶）只有18萬元可享0.5厘息，仍要放1萬元在天星戶口會較為麻煩。

如果按照這個方法分配50萬元，存1年可得3,110元利息，比起孤注一擲存一間虛銀，可以多獲350元利息。

責任編輯：曹佩鈞

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