【消委會】IELTS課程收費懸殊可相差20倍　試堂或暗藏收費勿倉卒報讀

IELTS雅思考試是其中一個認受性較高的英語水平考試，考試成績或有助於在本港求職及升學，又或到以英語為主導的國家居住、工作或升學。消委會檢視坊間的教育院校提供的IELTS課程，發現應試課程的收費動輒數千元至數萬元，學費懸殊，平均每小時收費可相差約20倍。消委會提醒，消費者報讀前，應詳細了解課程內容、收費準則，以及補堂和退學等安排，切勿倉卒報讀，以免白白浪費金錢和時間。

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課程收費懸殊 有院校按目標成績收費

消委會派員以一般顧客身份，從15間院校的網站收集IELTS應試課程的資料，再向院校查詢課程內容及服務條款，當中亦涵蓋以實時形式（即非預先錄影）授課的應試課程。

消委會發現，各學院的課程收費差異亦頗大，當中以面授課程平均每小時的收費相對較高。以設有固定上課時數／堂數的課程為例，面授課程每小時的平均收費由最低32元至最高663元，相差約20倍；自選面授或網上授課的課程則平均每小時由115元至417元，相差逾2倍；只有1間院校的網上實時課程設固定時數，平均每小時187元。其中1間院校以學生目標考獲的分數釐定收費，IELTS考獲4.5分或以下收費為24,800元，5至7.5分收費為29,300元，相差約2成。

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「免費試堂」被收300元留位費

另外，消委會曾接獲消費者投訴，有院校以「免費試堂」推廣IELTS課程，但其後又收取300元留位費。試堂當日，院校職員以疲勞式手法推銷課程，投訴人因抵受不住2小時的疲勞轟炸，而繳付第1期約4,000元學費才能離開。故消費者需小心院校以「免費試堂」作招徠，但其實暗藏其他收費。

消委會亦發現，有6間院校以「成績保證」計劃吸客，惟絕大部分計劃均設有多項不同的條款，較常見為公開考試或校內成績、課堂的出席率、功課及模擬考試等必須達到指定的要求。消費者報讀前，宜先了解清楚「成績保證」計劃的詳情，及獲取相關保證的條件，評估是否能滿足要求才決定是否報讀。

留意缺席及補堂的限制

現時疫情反覆，消委會提醒消費者付款前更要留意課程政策、缺席及補堂的限制，以至付款方式及中途退學的安排。調查發現，若因個人理由未能出席課堂，4間院校不會或不保證可安排免費補堂。此外，調查中有8間院校要求學生報讀課程時繳付全數學費。若消費者於繳付學費後，因個人理由需要退學，9間院校表明不會退回已繳學費。就疫情的特別安排，調查發現7間院校的面授課程，將改以網上實時或預錄視像形式授課；但部分院校未有特別安排或未有提供有關資料。

如有意申請政府為進修人士提供的持續進修基金資助，只有5間院校表示其指定的IELTS應試課程列於基金可獲發還款項課程名單內，消費者宜先向院校查詢清楚打算報讀的課程是否符合申請資格。

責任編輯：李瑩

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