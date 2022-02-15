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【職場求生術】轉工一般要加薪幾多？　除了人工還要考慮的因素

個人增值 18:25 2022/02/15

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每年農曆新年之後都是轉工旺季，這個時候大多數公司都剛出完花紅，是轉工的時機。或許有人會疑惑，在與新僱主商討人工加幅時，幅度多少才是合理？除了人工之外，決定是否轉工還有甚麼需要考慮？

【2022年港實際薪酬增長僅1.1%　亞太區加薪最多竟然係……：按此

綜合市場的消息，在正常市況下，打工仔轉工一般可以加薪20%，少則15%，10至25%都屬於正常範圍。因為一般公司每年都會加5%至10%人工，因此若是為加薪而轉工，但加幅與現職公司的加幅差不多的話，理論上就不值得轉工。

不過，這一個幅度都未必適用於所有情況，仍要考慮不同行業的情況、自身的條件及能力、該公司的情況等因素。而這些資料需要打工仔多做資料搜集，可以的話與行內人多分享交流資訊，從而掌握目前的市場價位，了解自己的開價是否合理。

福利及返工日數都要考慮

除了薪酬是重要考慮之外，花紅雙糧、返工日數及工作福利等都是決定應否轉工的重要因素。在見工的時候，打工仔必須要詢問公司會否派發年終花紅及雙糧，這筆金額都是計算在各位的年薪當中，不容小覷。

另外，辨清公司是放銀行假或勞工假都十分重要，銀行假的假期日數會比勞工假多。有些公司亦可能會要求員工每星期工作5天半或6天，所以打工仔都要從中衡量人工的加幅，是否與增加了的上班時間成正比。不然的話，表面上每月人工加了，但換算成日薪或時薪的話卻可能變相減薪。

大部分公司都會向僱員提供醫療保險或工作津貼，在轉工時亦要考慮新公司有否提供這些福利保障。若原來公司有，但新公司卻沒有提供這些福利的話，在與新公司商討薪金的時候，就可以嘗試提升人工加幅以彌補損失。

【招聘數字按年增逾7成　邊3大工種最搶手？：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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