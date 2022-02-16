【消費優惠】K-Swiss門市福袋自由配 任選2件$499 精明消費 10:30 2022/02/16 分享： K-Swiss 由即日至2月28日期間，在門市推出「福袋自由配」優惠，顧客可自由配搭超過100款精選鞋款及運動服飾，買2件價錢為499元，買3件則為699元。 以上優惠不適用於OUTLET分店，優惠受條款及細則約束。 店舖地址 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】reMatter生物可降解口罩每盒$128 海港城限定店及網上發售 今日 【消費優惠】reMatter生物可降解口罩每盒$128 海港城限定店及網上發售 【消委會】IELTS課程收費懸殊可相差20倍 試堂或暗藏收費勿倉卒報讀 2022/02/15 【消委會】IELTS課程收費懸殊可相差20倍 試堂或暗藏收費勿倉卒報讀 【消委會】消費者如遇強檢 僅1間家務助理公司可免費取消 2022/02/15 【消委會】消費者如遇強檢 僅1間家務助理公司可免費取消 【消費優惠】東海飲食打氣套餐$268 惠顧正價茶市送沙薑雞或紅燒鴿皇 2022/02/15 【消費優惠】東海飲食打氣套餐$268 惠顧正價茶市送沙薑雞或紅燒鴿皇 【消費優惠】大昌食品網店情人節優惠至2月23日 浪漫美酒牛扒套餐$147 2022/02/15 【消費優惠】大昌食品網店情人節優惠至2月23日 浪漫美酒牛扒套餐$147 付款優惠 著數優惠 香港