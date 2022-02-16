【消費優惠】K-Swiss門市福袋自由配　任選2件$499

K-Swiss 由即日至2月28日期間，在門市推出「福袋自由配」優惠，顧客可自由配搭超過100款精選鞋款及運動服飾，買2件價錢為499元，買3件則為699元。

以上優惠不適用於OUTLET分店，優惠受條款及細則約束。

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撰文：hket小編

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