【消委會】消費者如遇強檢　僅1間家務助理公司可免費取消

香港人工作繁忙，不少家庭會聘請家務助理清潔家居和打理家務。消委會早前檢視了12間提供家務助理服務的公司，發現家務助理的服務範疇不盡相同，提醒市民在揀選服務時要了解工作範圍及額外收費。疫情肆虐下，若家務助理遇上強制檢測情況，只有6間公司明確表示會另外派員或改期；若消費者須接受強檢，則不足一半公司可改期或免費取消服務。

消委會去年底共向23間提供家務助理服務的公司查詢有關服務收費和資料，惟最終只有11間回覆並提供資料；消委會另以消費者身份，向其中1間沒有提供資料的公司抽樣查詢詳情，合共收集12間公司的服務資料，比較其服務項目、收費形式、條款內容，以及服務員的資歷等。

疫情下，消費者或特別注重防疫措施安排，調查中除1間公司沒有提供相關資料外，其餘11間公司都有提供防疫措施或指引，例如帶備充足抗疫裝備、入屋前後更換工作衣履等，供家務助理跟從，情況尚算理想。

僅2間公司可選擇已接種疫苗的家務助理

疫情持續，在揀選相關服務時，消委會或更關注到訪的家務助理有否接種新冠疫苗。然而調查中只有5間公司表示，部分家務助理已接種新冠疫苗，當中2間公司容許消費者選擇已接種疫苗的家務助理提供服務。

消委會提醒，有關針紙證明屬於家務助理的個人資料，如消費者需查看其針紙證明，應在相關協定的基礎上提出，消費者不應收集及保存紀錄，以免觸及個人資料（私隱）條例。如雙方未有就家務助理須已打新冠疫苗達成協定，而消費者單方面以家務助理未能提供針紙證明為由，拒絕其提供服務，或可構成違約風險。

如遇強檢 大多提供改期服務

疫情下無論消費者或家務助理均有染疫的風險，或需配合政府的防疫政策，接受強制檢測，12間家務助理服務公司中，僅9間有回覆強檢時的安排。若家務助理被強制檢測，6間公司會另外派員處理或改期，其中1間更容許消費者退回訂金；而若消費者需強制檢測，則只有5間公司表示會改期，當中1間容許消費者免費取消服務。

調查中全部12間公司均有提供單次家務助理服務，有6間公司提供套餐服務。而8間公司，包括2間公司的套餐服務，均要求消費者在使用服務前預先支付全數，消委會提醒預繳式消費存在一定的風險。如消費者簽訂長期合約期間，因個人理由中途取消服務，5間公司都會按比例退回餘下的費用，惟當中2間會分別要求消費者支付250元至350元不等的行政費；1間則表示不會退款。

此外，消費者預約服務日子後如需作出更改，除了1間公司表示沒有特定時間通知公司外，其餘11間都要求消費者在至少1至4天前提出改期通知，否則或會照常收取原定日子的服務費用，或需支付150元至250元不等的行政費。若家務助理在工作期間不慎損壞屋內物件，大部分公司都有相應的賠償方案，賠償額每單由100元至500元不等。

責任編輯：曹佩鈞

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