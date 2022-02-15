【NFT】小紅書情人節NFT最平19.9元人民幣　部分5日售罄

情人節剛過，除咗傳統嘅禮物，唔知有無人收到近年興起嘅NFT做情人節禮物？早前小紅書夥拍熱門藝術家推出7款情人節限量版NFT，每款介乎19.9元至39.9元人民幣，部分已售罄。



7款情人節限量版NFT分別為「是你的菜」、「你的虎年旺菜」、「只為你心動鴨」、「錢都給你花鴨」、「下腰女孩情人節」、「下腰女孩SayHi」及「人眼玫瑰」。用戶購買後可以將該NFT贈送給其他用戶，然後可以在用戶的個人資料頁面內通過綫上或擴增實境（AR）上查看。

■小紅書7款情人節限量版NFT■

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這些NFT與一般的實體物品有所不同，如果收到，唔知香港女生們對於以NFT作為禮物又是否滿意呢？

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情人節送禮攻略最受用戶關注

小紅書亦發現，從2月1日至2月11日期間，在小紅書上，逾七成 的「情人節」相關搜索來自28歲以下的用戶，兩成的搜索來自男性用戶。其中，情人節送禮攻略最受用戶關注，用戶搜索最多的關鍵詞是「情人節禮物」，而「情人節蛋糕」則緊隨其後，反映用戶對自家製情人節甜品有濃厚興趣，並積極在小紅書中尋求合適食譜。

從品牌劃分，於2月1日至11日期間，搜索量排名前五的品牌是Apple、Chanel、YSL、Louis Vuitton和Dior。此外，在與「情人節」相關的筆記中，YSL、Kiehl's、《王者榮耀》、Coach和Chanel是被提及最多的品牌。在一眾奢侈品品牌之中，騰訊天美工作室集團旗下最受歡迎的網絡遊戲之一《王者榮耀》成功突圍上榜，因為該遊戲發布了情人節限量版造型，引發熱議。

另一個轉變及有趣的發現是在2021年，用戶傾向送蛋糕、唇膏、杯、鮮花及朱古力作為禮物，但2022年，遊戲造型、運動鞋以及手袋反而更受歡迎，尤其是限量版本吸引更多人搜索，成為送禮之選。



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責任編輯：陳玉蓮

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