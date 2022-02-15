【2022壬寅虎年】虎年WhatsApp Sticker人氣比拼　你又用過邊間？

恭喜發財！華田銀行仝人祝各位虎年進步、如虎添翼、虎虎生威！

一嚟到大時大節，又係WhatsApp Sticker出動嘅好時候，我喺whatsticker.online數咗一下虎年總共有15間銀行／電子錢包有出「虎年WhatsApp Sticker」，仲喺年廿九大除夕23:59盤點咗一下佢哋嘅人氣，15間機構當中，第1名同包尾嘅人氣數足足差咗184倍！

以下就係我搵到嘅15間銀行／電子錢包嘅虎年WhatsApp Sticker，排名不名先後，分別係：

AlipayHKｘ七師傅賀年送心意

CitiｘLeonｘ張敬軒虎年新春Stickers

DBS 2022虎年新春Stickers

inMotion動感賀新年

livi bank小猛虎賀年貼圖包

WeChat Pay HK福「綠」狂賞

WeLab BankｘBabyJohn新春Stickers

Zappy Alfie賀虎年

中銀香港祝您虎年行大運

交通銀行香港虎年貼圖

八達通Appｘ癲噹dindong：虎年Wonder虎

大新財神

建行（亞洲）【虎年大吉】新春貼圖包

招商永隆銀行「小隆」虎年祝福系列

東亞銀行2022農曆新年貼圖

大家又估唔估到邊間最受歡迎呢？邊間都係包尾第15名呢？答案都真係幾難估㗎！

留番頭三甲同尾三名最後先同大家數榜，所以先嚟中間嘅第12至第4名啦，原來都相差14倍人氣咁多嗰喎！

第12位──招商永隆銀行「小隆」虎年祝福系列

首先出場嘅係招商永隆銀行「小隆」虎年祝福系列，年廿九Download數係2,564次，其實我覺得招商永隆呢隻疑似比卡超嘅公仔都幾Cute的，不過出得吉祥物就一定要畀足錢去宣傳先得，否則不如就唔好整喇。

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第11位──Zappy Alfie賀虎年

有人氣王之稱嘅ZappyｘAlife睇嚟真係要多啲出力谷吓佢哋個Sticker喇，因為截至大除夕23:59，只有3,702個Download，以50萬客嚟講實在太少太少喇！仲有呢堆Sticker都幾得意的，1 set 17個，有14個仲係Motion sticker，都幾靚㗎！

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第10位──建行（亞洲）【虎年大吉】新春貼圖包

寥寥4個Sticker，走傳統路綫，叫做小小意思做吓咁啦，都有6,783個Download，性價比都唔錯喎！

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第9位──livi bank小猛虎賀年貼圖包

第一個衝上萬位Download嘅虎年銀行Sticker，打正虎年旗號，有猛虎出山、如虎添翼咁，不過就唔見「慧理」二字喎！整個中文名又唔用咁即係點呢？

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第8位──中銀香港祝您虎年行大運

1 set 16款Sticker其中有13款都係Motion sticker，個設計傳統得嚟都幾可愛，我最鍾意佢係每個Sticker入面個中銀logo都融入得幾靚，都有啲心機。

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第7位──inMotion動感賀新年

中信真係對佢哋個太空人好自豪，所以連虎年Sticker都係太空人加Rich Uncle Pennybags，係少數完全無老虎圖案嘅Sticker，唯一嘅虎年元素就係「虎虎生威」咁大把，但係都以超過1,000 download之差壓過中銀成為第7名呀！

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第6位──AlipayHKｘ七師傅賀年送心意

七師傅果然厲害，AlipayHK乘住七師傅嘅氣勢，年廿九嘅Sticker download數目突破23,000次，希望佢條「閃電虎年鞭」可以喺虎年幫到大家喇！

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第5位──DBS 2022虎年新春Stickers

如果大家有收過／入過DBS嘅利市封，都會發現佢哋有一對一男一女自家製嘅新年角色，幾乎年年利是信都係印佢哋2個個樣，咁Sticker當然亦唔列外喇！截至大除夕晚有接近35,000次Download，證明都有啲Fans㗎！

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第4位──東亞銀行2022農曆新年貼圖

你話係咪好難估先？唔使太空人，亦唔使七師傅，單係「寶寶銀行」四隻大字已經可以吸引到超過38,000次Download，足足係七師傅嘅1.6倍咁多呀！咁Sticker係咪好特別呢？普通啦，端莊又唔會太悶咁咯！

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尾3位同頭3位有咩選擇呢？

好快咁同大家數咗中間第4至第12位，咁仲剩係邊6間可以成為頭三甲或者尾三名呢？大家不妨睇落去之前，考吓自己眼光哦！

CitiｘLeonｘ張敬軒虎年新春Stickers

WeChat Pay HK福「綠」狂賞

交通銀行香港虎年貼圖

八達通Appｘ癲噹dindong：虎年Wonder虎

大新財神

WeLab BankｘBabyJohn新春Stickers

頭尾第3位！WeChat Pay HK 福「綠」狂賞／Citi x Leon x 張敬軒虎年新春Stickers

尾三──WeChat Pay HK 福「綠」狂賞

尾3位係WeChat Pay HK福「綠」狂賞，截至大除夕晚只有1,693次Download，都真係幾難怪，好悶喎……仲有邊度有WeChat Pay特色呢？Hea啲囉係咪？

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第3位──Citi x Leon x 張敬軒虎年新春Stickers

於正第3位就係Citi x Leon x 張敬軒虎年新春Stickers，年廿九Download數係42,190次，足足係尾3位嘅25倍呀！

Citi今個虎年就繼續打明星牌，出動到張敬軒同黎明做Sticker，咁有42,000 download其實都唔算做得好，大家知唔知上2個月用Mirror Ian做聖誕Sticker有幾多Download？

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Double 84,000？No……係Triple有多嘅127,000呀！

頭尾第2位！WeLab BankｘBabyJohn新春Stickers／癲噹dindong：虎年Wonder虎

尾二──WeLab BankｘBabyJohn新春Stickers

尾2位係WeLab BankｘBabyJohn新春Stickers，截至大除夕晚只有1,130次Download，咁同頭先Citibank一樣都係用明星，真係一念天堂，一念……咯。

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先唔談論BabyJohn到底幾有人氣先啦，我諗當華田銀行Patreon都有200幾位忠粉嘅時候，無理由BabyJohn連1,130個忠粉都無掛！？加上我一直都唔多留意BabyJohn有幫WeLab Bank做代言，要搵或者應該搵Ben Sir係咪？

第2位──癲噹dindong：虎年Wonder虎

而第2位就係八達通Appｘ癲噹dindong：虎年Wonder虎，八仔今次就威威啦，搵到癲噹Crossover，仲要戴埋個虎年頭套，1 set 15款其中12款係Motion sticker，咁畀心機，成功攞到超過53,000次Download，足足係WeLab Bank嘅47倍呀！

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頭尾第1位！交通銀行香港虎年貼圖＋大新財神

係咪好難估先！就算我話你知頭尾係交通同大新，你都未必估到邊個係頭邊個係尾呀！

包尾──交通銀行香港虎年貼圖

開估時間，包尾係交通銀行香港虎年貼圖，截至大除夕晚總Download數係385次，無錯，係385次，真係兩層Office加埋都多人過佢呀！寥寥3個Sticker，全部都唔郁得，論設計、色水、內容值唔值得包尾，大家自行判斷喇！

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第1位──大新財神

第一位就係（爆大冷）嘅大新財神，我都解釋唔到點解咁多人Download，超過70,000嗰喎！足足比第2位八仔多17,000個！亦係交通嘅185倍！

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咁個財神係真係幾Cute嘅，亦同中銀一樣成功將銀行Logo完全融入個Sticker入面，幾有心思㗎！

虎年WhatsApp Sticker──邊間銀行最受歡迎呢！？

今次同大家盤點咗15間銀行同電子錢包出嘅虎年WhatsApp Sticker，人氣由高至位順序排列分別為：

第1位：大新財神

第2位：八達通Appｘ癲噹dindong：虎年Wonder虎

第3位：CitiｘLeonｘ張敬軒虎年新春Stickers

第4位：東亞銀行2022農曆新年貼圖

第5位：DBS 2022虎年新春Stickers

第6位：AlipayHKｘ七師傅賀年送心意

第7位：inMotion動感賀新年

第8位：中銀香港祝您虎年行大運

第9位：livi bank小猛虎賀年貼圖包

第10位：建行（亞洲）【虎年大吉】新春貼圖包

第11位：Zappy Alfie 賀虎年

第12位：招商永隆銀行「小隆」虎年祝福系列

第13位：WeChat Pay HK福「綠」狂賞

第14位：WeLab BankｘBabyJohn新春Stickers

第15位：交通銀行香港虎年貼圖

大家會留意到滙豐、渣打、恒生3家大行係榜上無名的，因為我今年實在搵唔到佢哋嘅虎年新春Sticker，如果純粹我辦事不力，就請大家多多見諒喇！（撰文嘅時候無搵到滙豐嘅Sticker，不過有熱心讀者補充滙豐都有出Sticker，不過去到2月15日，下載量只有6,194……）

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 （158） — 虎年 WhatsApp Sticker — 邊間銀行最受歡迎呢！？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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