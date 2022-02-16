【消費優惠】123 by ELLA全場任選3件85折　元氣壽司用PayMe付款滿$250送$50電子優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 123 by ELLA：全場任選3件85折

由即日起至2月20日，123 by ELLA全場任選3件85折，分店及網店均可享此優惠。另外，全場購物滿80元，更送德國製造Dial洗手液1支。貨品/贈品數量有限，售完/送完即止。此優惠不適用於購買太古可口可樂飲品及任何快速測試劑。

▼ 點擊圖片放大

分店地址／網店

2. 元氣壽司：用PayMe付款滿250元送50元電子優惠券

由即日起至3月13日，喺元氣分店惠顧滿250元並以PayMe付款，即可透過PayMe獲贈50元元氣電子優惠券。優惠期內最多可獲取2張，數量有限，送完即止。

需要注意的是，此優惠只限堂食（包括午餐及茶餐）及到店外賣自取。

▼ 點擊圖片放大

3. 珍煮丹：下午6時後兩杯或以上飲品8折

由即日起至2月28日，下午6點後，於珍煮丹銅鑼灣、葵芳及上水分店惠顧任何正價飲品兩杯或以上，全單8折。此優惠不可與其他優惠同時使用，不適用於經外送平台訂購。

▼ 點擊圖片放大

優惠分店：

銅鑼灣利園山道15號

葵芳葵涌廣場3樓302B舖

上水龍琛路39號上水廣場5樓503B舖

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經