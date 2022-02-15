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【福布斯富豪榜】印度富商Gautam Adani身家超越朱克伯格　靠獨到眼光白手興家成傳奇

個人增值 12:50 2022/02/15

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印度億萬富翁Gautam Adani將一家小型商品貿易公司搖身一變，成為一家集港口、礦山及綠色能源於一身的綜合企業。根據福布斯實時富豪榜顯示，Gautam Adani及其家族目前的身家達880億美元（相當於6,864億港元），曾一度超越印度另一位富豪Mukesh Ambani的890億美元身家，成為亞洲首富，目前財富更多過Meta創辦人Mark Zuckerberg，全球排行第十一位。

現在來看看他的成功故事，了解一下他的過人之處及值得學習的地方。

中途輟學開展事業

Adani家族是印度第二大家族，僅次於Ambani，但與其他大孖沙不同之處，是Adani並沒有父親的護蔭，他的父親從事紡織業，但並不是大富大貴，現時的成功都靠自己的努力改變命運。

在年幼的時候，Adani已展現出他的創業家特質。雖然他成功入讀當地的古吉拉特大學修讀商業學士學位，但第二年之後就退學，選擇開展自己的事業。退學後他並沒有如父親一樣，進入紡織行業工作，而是搬到孟買從事鑽石分揀員的工作，這份工作持續了兩至三年，在這兩至三年之間令他了解到業務的運作，幫助他建立了一家鑽石經紀公司。

另外，他的兄弟Mansukhbhai Adani在1981年的時候，在艾哈邁達巴德購買了一家塑料廠，並邀請他管理這些業務，這成為了他人生下一個轉捩點。Gautam加入公司後，很快就開展向印度進口聚氯乙烯或PVC的業務，標誌着他踏進了全球貿易的舞台。之後他開始為小型工廠進口初級聚合物。他在20歲時已成為百萬富翁，並在1988年創立商品進出口集團。

把握印度開放經濟機遇

最初公司經營農產品及電力商品，但隨着印度經濟新時代的到來，1991年時當地的經濟自由化政策對他的公司有利。考慮到市場需求轉變，他開始將業務發展至金屬、紡織品及農產品貿易，令到集團的業務變得多元化。

遠見及能否抓緊機會是成功人士有別於普羅大眾的重要特質。Adani的事跡就是最好的證明。當印度經濟向全球化敞開大門時，他發現了此機遇，令他的生意成功邁向多元化，成功搶佔市場的先機。任何成功都是得來不易的，尤其像他這樣白手興家的億萬富翁，除了遠見之外亦要不斷奮鬥才能有今天的成就。

 

責任編輯：鄭樂怡

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