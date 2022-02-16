【品味投資】LVｘNike Air Force 1波鞋總成交逾1.97億　打破史上最有價值運動鞋紀錄（多圖）

上星期蘇富比拍賣行（Sotheby's）在紐約舉行了慈善拍賣，成功拍出200對由Virgil Abloh設計的Louis VuittonｘNike Air Force 1波鞋。這一場拍賣吸引了超過10,000個投標，總成交額達到2,530萬美元（約1.97億港元）。

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打破史上最有價值運動鞋及時裝拍賣最高紀錄

是次拍賣Louis VuittonｘNike Air Force 1波鞋共有200對，總成交額達到了2,530萬美元（約1.97億港元），超過拍賣總估價300萬美元的8倍，同時打破了有史以來最有價值的運動鞋和時裝拍賣的最高公開記錄，以及最近10年在蘇富比舉行的珍貴慈善拍賣紀錄。

蘇富比指，是次拍賣所有拍品100%以超出最高估價成交，而拍賣品Lot1為1對5號尺寸的鞋，以35萬美元成交（約275萬港元），超出最高估價1.5萬美元（約11.7萬港元）的23倍，是價值最高的鞋。

8號及9號為最多收藏家競爭

另外，蘇富比指各個收藏家爭奪8號及9號稀有尺寸。8號尺寸的競爭最多，總投標次數超過1,400個，而9號尺寸26件拍品總價值為340萬美元（約2,652萬港元）。

是次的慈善拍賣所得的收益，將會給予Virgil Abloh「Post-Modern」獎學金基金，這個基金與時尚獎學金基金合作，主要支持在學術上有前途的黑人、非裔美國人或非洲人的學生教育。

Virgil Abloh為Louis Vuitton男裝藝術總監及Off-White創辦人，他在去年因病逝世，享年41歲。他加入Louis Vuitton後的首個男裝系列設計，結合Off-White式的潮流元素，為LV帶來了全新風格。

■Louis VuittonｘNike Air Force 1波鞋（多圖）■

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責任編輯：區祖飛

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