【虛擬貨幣】美國破獲最大宗加密貨幣盜竊案　賊夫妻偷12萬枚比特幣現值351億

加密貨幣市場熾熱，不過不少投資者都認為加密貨幣的安全性成疑，不少加密貨幣交易所都曾爆出遭黑客入侵。早前美國司法部就公布破獲美國史上最大宗加密貨幣盜竊案，紐約市一對夫婦利用多個虛擬貨幣帳戶洗黑錢，涉及近12萬枚比特幣。

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據美國司法部表示，以香港為總部的比特幣交易所Bitfinex於2016年曾遭黑客攻擊，34歲的Ilya Lichtenstein及31歲的妻子Heather Morgan涉嫌發起2,000多筆未經授權的交易，盜取逾11.9萬枚比特幣。當時該批比特幣價值為7,100萬美元，但隨着近年比特幣價值飆升，現時就相當於45億美元（約351億港元）。

之後二人再利用不同技術手法將盜取的加密貨幣轉移至名下的虛擬錢包，5年間，二人利用多個虛擬帳戶及虛假身分隱藏貨幣去向，並將約2.5萬枚比特幣轉換為其他虛擬貨幣，又於比特幣櫃員機兌換逾百萬美元現金、購買黃金、超級市場禮券等。事後美國當局追回被盜的94​​,000多枚比特幣，回收時該批9.4萬枚比特幣價值約36億美元（約280億港元）。

加密貨幣因為其去中心化特性，因此一直被人認為政府難以監管，容易成為犯罪者溫床的地方。美國司法部副部長Lisa O. Monaco指，是次證明政府可以透過區塊鏈追蹤資金，不會讓加密貨幣成為洗錢的避風港。

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責任編輯：嚴熹曼

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