【元宇宙概念】海洋公園踩入元宇宙　夥拍The Sandbox虛擬世界設樂園

近來，元宇宙成為大熱，海洋公園宣布與遊戲虛擬世界The Sandbox合作，在虛擬世界透過非同質化代幣（NFT）資産及遊戲，締造數碼娛樂體驗。

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，是次合作將讓公園可以前所未有的方式，為訪客提供全新的體驗、活動和產品，並憑藉科技帶來的可能，開闢嶄新業務領域。海洋公園將於The Sandbox元宇宙的虛擬土地創建滿載海洋公園獨有特色的內容及產品，相信無論是公園訪客或是NFT社群，都會很期待在全新維度探索海洋公園，以及在平台上創作及分享他們獨一無二的精彩內容。

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黃嗣輝更表示，海洋公園在2022年慶祝45周年同時，將運用多個創新方式實現變革。公園不但會設立全新零售、餐飲及消閒區、健康主題區和歷險主題區，亦會啟動元宇宙之旅，重新構想公園與訪客的互動模式、訪客與訪客之間的聯繫，以及他們在海洋公園的歷險旅程。

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責任編輯：陳玉蓮

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