▲ 【移居海外】最佳物業投資移民國家 阿聯酋租金收入高排榜首 邊個國家又平又易移居？

新冠疫情促使遙距工作普及化，令部分人更有決心地移居海外，在不影響工作的情況下，移居到較宜居的地方生活。有研究推出最佳物業投資移民指數，評估不同國家及地區的買樓移民計劃。想透過投資物業獲得居留權或公民身份，邊個計劃最適合你？邊個國家又平又易移居？

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Henley & Partners與Deep Knowledge Analytics合作，推出最佳房地產投資移民國家指數（Best Investment Migration Real Estate Index），評估以房地產投資作為獲取居留權或公民身份途徑的投資移民計劃。該指數根據生活品質、GDP、最低房地產投資額、潛在租金收入、相關物業費用、房地產持有期、居留條件和可銷售性等關鍵考慮因素，以及全球投資者日益看重的加密貨幣友善度，對全球16個移民計劃進行評分和比較。

■最佳物業投資移民國家■

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阿聯酋在該指數中排名第1，總得分82分，原因主要是該國擁有較高的租金收入潛力，而且每平方公尺的房價低於其他主要國際中心。西班牙以經濟實力位居第2，總得分80.7分，並在GDP方面得分最高。排名第3的是黑山，總得分為77.2分，該國是地中海地區重要的第二家園及房地產投資市場，而土耳其整體排名第4，因其相對較低的投資額要求和居留條件而獲得高分。

葡萄牙憑黃金簽證計劃與泰國並列第5，在需求方面繼續超過其他國家。由於葡萄牙的投資金額門檻低、物業的可銷售性強和加密貨幣友善度高，許多全球投資者，特別是來自美國的投資者，在過去12個月已採取行動在這一歐盟成員國投資房地產。至於泰國，由於在投資金額門檻及居留條件方面得分較高，吸引不少國際投資者，與葡萄牙並列第5位。

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Henley & Partners私人客戶集團主管Dominic Volek指，新冠疫情讓那些來自富裕國家、持有優質護照的投資者也開始相信有第二個居留權或公民身份的優勢。他表示，房地產相關的投資移民計劃，可透過多重護照提升投資者的全球通行能力，讓自己和家人可以自由選擇在何處生活、工作、求學、養老和投資。

責任編輯：李瑩

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