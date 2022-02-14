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【BNO移民英國】英國重提放寬BNO簽證計劃　97後出生之港人有望獨立申請

英國 18:10 2022/02/14

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英國去年開放予BNO持有人及其近親申請「5+1」BNO居留簽證，惟1997年之後出生之港人無法獨立申請此簽證。據《衛報》（The Guardian）報道，英國政府有意放寬BNO簽證計劃，容許父母持有BNO護照，並於1997年之後出生的港人申請BNO簽證。去年亦有英國國會議員提出相關修正案，但議案最終被英國政府否決。

不過，據《衛報》報道，今次英國政府今次釋出強烈暗示擴大救生艇計劃，讓1997年或之後出生的港人可移民英國。

在現行安排下，港人若非BNO持有人，不能獨立申請BNO居留簽證。BNO持有人的配偶、未滿18歲的子女、在1997年7月1日或之後出生的成年子女，須以受養人身份，與簽證主申請人一同申請簽證。

英國上議院上周四（10日）進行放寬BNO簽證的辯論，內政部部長Andrew Sharpe表示，英政府首次關注1997年後出生之港人這個年齡組別，並於稍後時間將會提出建議。

另外，他之前曾建議這個年齡層的港人可透過青年流動計劃（Youth Mobility Scheme）申請前往英國，更預計未來5年將有多達30萬港人前往英國。

 

責任編輯：曹佩鈞

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