  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網上熱話】牧羊犬畫家　畫畫7年　賣畫累計價值近16萬

個人增值 18:55 2022/02/15

分享：

美國北卡羅來納州有一頭懂得畫畫的澳洲牧羊犬，主人由牠2歲開始訓練繪畫，並發現其藝術天賦，於是把作品分享到社交平台帳號出售，英國傳媒報道，牧羊犬畫畫至今7年累計賣畫收益已達到15,000英鎊（約15.8萬港元），主人將賣畫的收益捐出作為慈善用途。

Ivy今年9歲，是一隻雌性的澳洲牧羊犬。牠的主人Lisa Kite是一名退休醫護人員。當年因為Kite的兒子和小狗要搬到其他城市，讓她感到有點寂寞，於是飼養了Ivy。

Ivy由2歲起接受主人的訓練，學習不同技能。最初，牠學會了在雪櫃內取出啤酒和飲料，而聽到指令後會做坐好、轉身的動作。後來，Kite買了一個畫架，嘗試訓練Ivy用口銜着畫筆在畫布上繪畫。Kite表示，Ivy只用了一星期便學懂了繪畫。牠最初是畫水彩，後來再學用塑膠彩顏料來畫畫。

Kite又說，Ivy要用4星期來完成每一幅畫作。由於牠會同時畫4至5幅畫，所以Kite把每個星期一訂為「繪畫日」，每次只在畫布上畫一種顏色，待乾透後再畫另一層。畫完畫之後，Ivy會印上牠的掌印做「簽名」。

Kite除了在社交平台Instagram分享她和Ivy的日常生活外，也設立了一個專門用來賣畫的帳號。Kite為每幅畫作取名、拍照，並配上Ivy畫畫的片段，放到帳號上出售，每幅作品的價錢界乎50美元至250美元（約390港元至1,950港元），最貴的一幅畫更以約3,800港元售出。

Ivy的畫作很受歡迎，也曾經賣到世界各地，讓Kite感到很驚喜。她透露, 7年以來的賣畫收益達約15.8萬港元，並把這筆款項捐給北卡羅來納州當地的慈善組織和食物銀行，希望為世界做好事。

現在，牠更學會了把要洗的衣服分類、替主人脫下外套、自己擦腳及把錢幣投進錢箱內的技能。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
美國 香港

下一篇文章

【ET財智Talk】料美國將積極加息壓通脹　加息0.375厘機會增？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【健康增值】年過40每日運動10分鐘　扭轉中年健康危機活得更長壽
【健康增值】年過40每日運動10分鐘　扭轉中年健康危機活得更長壽
【NFT】陳冠希與藝術家合作推NFT　限量8888件　2月15日公開發售
【NFT】陳冠希與藝術家合作推NFT　限量8888件　2月15日公開發售
【福布斯富豪榜】印度富商Gautam Adani身家超越朱克伯格　靠獨到眼光白手興家成傳奇
【福布斯富豪榜】印度富商Gautam Adani身家超越朱克伯格　靠獨到眼光白手興家成傳奇
【理財StarTalk】憑《倒轉地球》爆紅　半年吸金七位數　陶大宇性格穩健投資只愛大藍籌
【理財StarTalk】憑《倒轉地球》爆紅　半年吸金七位數　陶大宇性格穩健投資只愛大藍籌
【強制檢測】排隊做強檢動輒幾個鐘　網民呻要請大假　年假「凍過水」
【強制檢測】排隊做強檢動輒幾個鐘　網民呻要請大假　年假「凍過水」
【職場奇聞】唔係因為人工低！　「有毒」文化令員工離辭率高10倍
【職場奇聞】唔係因為人工低！　「有毒」文化令員工離辭率高10倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款