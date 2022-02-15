【網上熱話】牧羊犬畫家　畫畫7年　賣畫累計價值近16萬

美國北卡羅來納州有一頭懂得畫畫的澳洲牧羊犬，主人由牠2歲開始訓練繪畫，並發現其藝術天賦，於是把作品分享到社交平台帳號出售，英國傳媒報道，牧羊犬畫畫至今7年累計賣畫收益已達到15,000英鎊（約15.8萬港元），主人將賣畫的收益捐出作為慈善用途。

Ivy今年9歲，是一隻雌性的澳洲牧羊犬。牠的主人Lisa Kite是一名退休醫護人員。當年因為Kite的兒子和小狗要搬到其他城市，讓她感到有點寂寞，於是飼養了Ivy。

Ivy由2歲起接受主人的訓練，學習不同技能。最初，牠學會了在雪櫃內取出啤酒和飲料，而聽到指令後會做坐好、轉身的動作。後來，Kite買了一個畫架，嘗試訓練Ivy用口銜着畫筆在畫布上繪畫。Kite表示，Ivy只用了一星期便學懂了繪畫。牠最初是畫水彩，後來再學用塑膠彩顏料來畫畫。

Kite又說，Ivy要用4星期來完成每一幅畫作。由於牠會同時畫4至5幅畫，所以Kite把每個星期一訂為「繪畫日」，每次只在畫布上畫一種顏色，待乾透後再畫另一層。畫完畫之後，Ivy會印上牠的掌印做「簽名」。

Kite除了在社交平台Instagram分享她和Ivy的日常生活外，也設立了一個專門用來賣畫的帳號。Kite為每幅畫作取名、拍照，並配上Ivy畫畫的片段，放到帳號上出售，每幅作品的價錢界乎50美元至250美元（約390港元至1,950港元），最貴的一幅畫更以約3,800港元售出。

Ivy的畫作很受歡迎，也曾經賣到世界各地，讓Kite感到很驚喜。她透露, 7年以來的賣畫收益達約15.8萬港元，並把這筆款項捐給北卡羅來納州當地的慈善組織和食物銀行，希望為世界做好事。

現在，牠更學會了把要洗的衣服分類、替主人脫下外套、自己擦腳及把錢幣投進錢箱內的技能。

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責任編輯：李伊洛

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