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【虛擬貨幣】組專家諮詢委員會　Paypal擬開發自家穩定幣

博客 14:10 2022/02/14

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加密貨幣上周表現上揚，到周末回吐，市場有待觀望是否已見底。比特幣表現優於以太幣，價格維持4萬美元以上，周一報41,770美元，一周下跌2.5%。以太幣低見2,845美元，一周下跌7.5%，周一報2,857美元。

【印度加強監管加密貨幣　被視為合法資產類別機會增：按此

美國的全球金融支付巨頭PayPal於2月8日宣布，公司將成立一個由業界專家組成加密貨幣、區塊鏈諮詢委員會。成員包括Fortress Investment Group共同執行長Peter Briger、喬治城大學法律中心教授Chris Brummer、位於以色列的魏茲曼科學研究院教授Shafi Goldwasser、前商品期貨交易委員會（CFTC）主席Timothy Massad、麻省理工斯隆管理學院金融學教授Antoinette Schoar、麻省理工媒體實驗室Digital Currency Initiative總監Neha Narula。Paypal正探索自家穩定幣「Paypal Coin」。

於加拿大多倫多KPMG會計師事務所於2月7日表示，公司首度將加密貨幣資產分配到公司的財務部門。據報道，公司購買的加密資產包括比特幣（BTC）、以太幣（ETH）以及碳補償（維持零碳交易），以符合公司對環境、社會與治理（ESG）上的承諾。KPMG表示他們相當看好以區塊鏈為基礎的新興技術前景。他們已經在加密領域投資了相當多的資產，並且將繼續增強並建立在去中心化金融（DeFi）、非同質化代幣（NFT）和元宇宙等方面的能力。筆者相信未來會持續見到更多基金會、家庭辦公室、大型保險商、退休基金和機構加入加密貨幣投資。

【加密貨幣在俄前景重見曙光：按此

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場氣氛影響，周一報10323點，一周下跌5.8%；ix比特幣指數報10083點，一周下跌2.2%；ix以太幣指數報24529點，一周下跌7.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 10323 -5.8%（-639）
ix比特幣指數 10083 -2.2%（-224）
ix以太幣指數 24529 -7.1%（-1883）
*截至2022年2月14日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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欄名 : 得利數字

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