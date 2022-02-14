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【生活理財】日本媽媽行「不購買日」一年儲18萬！

個人增值 15:40 2022/02/14

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自疫情以來，買菜讓不少家庭主婦頭痛，因為街市菜價大幅上漲，要慳錢實在不容易。每個月家用又固定，家庭主婦又可以如何慳得來又可保證家庭生活水平得以維持？日本媽媽們近年興起「不購買日」，1年下來更節省約18萬港元。

「不購買日」是這樣的，首先她們會定好每星期只購物2次，而「不購買日」當天，她們出外不會帶銀包，以減少衝動式消費，當日沒有購買任何食材那麼如何是好呢？她們會以雪櫃中剩餘食材烹調，你可以想像菜式會很簡單，不過這種生活方式其實也是不錯的，正如不少港人亦會實行每星期有一日吃得清淡一點。實行這個「不購買日」後，日本媽媽們不但可以節省金錢，又可以減少浪費。逐漸養成良好習慣後，會變得更節省支出。有日本媽媽在實行這個計劃一年後，當年竟可成功慳得近18萬港元！

【為着數你可以去到幾盡: 按此

因為有了這個習慣，不少日本媽媽表示往後亦更懂得精打細算，例如更留意各店家的優惠詳情，等有大優惠時才入手購物，這樣不但可以慳錢，又節省出門購物的時間，有更多時間陪伴子女。

香港媽媽們近日買菜也一定費盡心思，想慳錢其實只要看看家中的雪櫃或許也能找到不少的剩餘食材，並且製作一餐晚餐，愈是在艱難的時間，愈發揮香港人的的創意，慳到開支又能減少浪費。

【教你建立「理財金字塔」: 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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