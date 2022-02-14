【情人節2022】調查：8%人想收NFT禮物　識玩加密貨幣增約會成功機會

今日就係2月14日情人節，大家諗好點樣慶祝了嗎？美國有一項調查發現，在約會中討論加密貨幣會增加約會成功的機會，而調查亦有問及最想收到的情人節禮物，未買禮物的話不妨參考一下。

【調查：大多數情侶選擇在家慶祝 港男港女最想收到呢3類禮物：按此】

投資平台eToro委託了 Appinio在今 年1月3日至1月4日期間 進行關於約會、加密貨幣以及財務習慣的調查，訪問了2,000名18歲至99歲的美國居民。

調查結果發現，有33%受訪者指更願意與在配對平台的簡介提到加密資產的人約會；另外有逾4成男性及2成半女性指出，提及加密貨幣會令他們對約會更感興趣。

調查同時發現，在進行首次約會時，74％受訪者表示會有興趣與用比特幣（Bitcoin）付款的人進行第2次約會，而男性比女性更願意用比特幣付款。

情人節當然少不了要送禮物，調查發現在有另一半的受訪者中，有34%想收到現金或禮品卡作為情人節禮物，只有18%受訪者對珠寶有興趣；另有8%受訪者表示想收到NFT或者加密貨幣作為禮物。

責任編輯：曹佩鈞

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