【NFT】陳冠希與藝術家合作推NFT　限量8888件　2月15日公開發售

▲ 【NFT】陳冠希與藝術家合作推NFT 限量8888件今日起預售

近年不少藝人推出NFT（非同質化代幣）作品，成功吸引投資者及粉絲購買，部分作品價值更能升值數十倍，導致更多藝人涉足NFT熱潮。由陳冠希策劃的NFT項目2426C，將推出的首個NFT「NVLPE Series Collection 01」，將於今日（2月14日）預售，並於2月15日公開發售。

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陳冠希策劃的NFT項目2426C將推出的首個NFT項目 《NVLPE Series Collection 01》，由不同領域的8組創作者及單位組成，包括：國際紋身藝術大師Dr.Woo、Heart NFTx潮流品牌Emotionally Unavailable、藝術家XIN YU 、美國歌手James Fauntleroy、時裝品牌CLOT、EDCxEGRA、品牌Objective Collectibles以及藝術家Sandra Jockus，推出8888件由這8位藝術家所創作的NFT。

《NVLPE Series Collection 01》NFT 將於2月14日預售，2月15日公開發售，有興趣可前往網站了解詳情。

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責任編輯：李瑩

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