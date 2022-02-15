【消費優惠】大昌食品網店情人節優惠至2月23日　浪漫美酒牛扒套餐$147

想自己下廚與情人共渡佳節，大昌食品專門店由即日至2月23日，在官方網上商店推出情人節食品套餐優惠，每套價錢由45元至520元。

「皇牌氣炸套餐」每套98元，包括薯餅、美式麥香雞塊、急凍餃子及趣脆魚手指。「食肉獸套餐」每套144元，包括荷蘭豬斧頭扒原味及燒烤味各1塊。而「浪漫美酒牛扒餐」內有澳洲草飼西冷牛扒200克兩塊，及澳洲黃尾袋鼠赤霞珠紅酒750毫升1支，價錢為147元。

另外，澳洲奔富冠蘭山切粒子紅酒（750毫升）520元有6支。

甜品亦有優惠「甜蜜團圓餐」，包括花生及芝麻湯圓，並有黑芝麻糊及陳皮紅豆沙糖水各1包，每套價錢為45元。

送貨及取貨方面，顧客在網上購物滿200元可到分店取貨。購物滿500元，則可享有免費送貨服務（以折扣後之金額計算）。如訂購金額少於500元，需另加50元方可使用送貨服務。

同時，新登記成為大昌食品會員的顧客，首次在網店購買任何產品滿520元，輸入優惠碼「NEW100B」即可減100元，名額300個，滿額即止。

尚有更多優惠產品，詳情請瀏覽官方網上商店。

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撰文：hket小編

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