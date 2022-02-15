  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 10:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】大昌食品網店情人節優惠至2月23日　浪漫美酒牛扒套餐$147

精明消費 09:00 2022/02/15

分享：

想自己下廚與情人共渡佳節，大昌食品專門店由即日至2月23日，在官方網上商店推出情人節食品套餐優惠，每套價錢由45元至520元。

「皇牌氣炸套餐」每套98元，包括薯餅、美式麥香雞塊、急凍餃子及趣脆魚手指。「食肉獸套餐」每套144元，包括荷蘭豬斧頭扒原味及燒烤味各1塊。而「浪漫美酒牛扒餐」內有澳洲草飼西冷牛扒200克兩塊，及澳洲黃尾袋鼠赤霞珠紅酒750毫升1支，價錢為147元。

另外，澳洲奔富冠蘭山切粒子紅酒（750毫升）520元有6支。

甜品亦有優惠「甜蜜團圓餐」，包括花生及芝麻湯圓，並有黑芝麻糊及陳皮紅豆沙糖水各1包，每套價錢為45元。

送貨及取貨方面，顧客在網上購物滿200元可到分店取貨。購物滿500元，則可享有免費送貨服務（以折扣後之金額計算）。如訂購金額少於500元，需另加50元方可使用送貨服務。

同時，新登記成為大昌食品會員的顧客，首次在網店購買任何產品滿520元，輸入優惠碼「NEW100B」即可減100元，名額300個，滿額即止。

尚有更多優惠產品，詳情請瀏覽官方網上商店

    點擊圖片放大
    +3
    +2

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

2021年Airbnb全球10大最受歡迎民宿　美國佔據前5名！
2022/02/14
2021年Airbnb全球10大最受歡迎民宿　美國佔據前5名！
【防疫外賣優惠懶人包】晚市禁堂食　外賣或自取點叫最抵？搜羅商場、餐廳、外賣平台最新優惠及優惠碼（更新至2月14日）
2022/02/14
【防疫外賣優惠懶人包】晚市禁堂食　外賣或自取點叫最抵？搜羅商場、餐廳、外賣平台最新優惠及優惠碼（更新至2月14日）
【消費優惠】美心MX Eatizen會員買$30現金券享買10送3　另送總值$200美食優惠券
2022/02/14
【消費優惠】美心MX Eatizen會員買$30現金券享買10送3　另送總值$200美食優惠券
【消費優惠】豐澤荃新天地分店結業　指定陳列品低至6折
2022/02/14
【消費優惠】豐澤荃新天地分店結業　指定陳列品低至6折
【好去處】情人節與蒙娜麗莎點播情歌　嘆限定法式花果盛宴人均118元
2022/02/13
【好去處】情人節與蒙娜麗莎點播情歌　嘆限定法式花果盛宴人均118元
情人節 香港 食品 飲食優惠 付款優惠 著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】Decathlon清貨優惠低至6折　GIORDANO網店精選女裝半價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【情人節2022】無得出街又唔想煮？　情人節外賣都可以好浪漫
【情人節2022】無得出街又唔想煮？　情人節外賣都可以好浪漫
【消費優惠】豐澤荃新天地分店結業　指定陳列品低至6折
【消費優惠】豐澤荃新天地分店結業　指定陳列品低至6折
【抗疫措施】第六輪防疫抗疫基金申注資260億　臨時失業可獲發1萬元支援
【抗疫措施】第六輪防疫抗疫基金申注資260億　臨時失業可獲發1萬元支援
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日）
【快速測試】HOME+推快速測試套裝優惠　憑優惠碼平均67.6元測一次（附優惠碼）
【快速測試】HOME+推快速測試套裝優惠　憑優惠碼平均67.6元測一次（附優惠碼）
【情人節2022】推介7間400元以下IG-able打卡蛋糕　GODIVA朱古力蛋糕200有找
【情人節2022】推介7間400元以下IG-able打卡蛋糕　GODIVA朱古力蛋糕200有找
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款