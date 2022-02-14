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【美股分析】美加息升溫下的資金部署

博客 12:35 2022/02/14

分享：

美國1月份通脹再超預期，投資者在資金部署上應如何作出安排？

美國1月消費物價指數（CPI）按年升7.5%，較預期的7.3%為高。另外，CPI按月升幅為0.6%，亦超出預期的0.5%。美國通脹數據公布後，10年期國債孳息率曾突破2厘重要心理關口。

美通脹勁或加息0.5厘

通脹數據強勁，但在公布後美股是低開高走，只是市場又轉向擔心加息會較預期快，所以才轉而下跌。美國聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，由於美國通脹數據達到近40年來最高水平，期望到7月1日累計加息1厘，即意味未來3次加息有一次是加0.5厘。

聯儲局下次幾次議息的日子是3月15日及16日，5月3日及4日，6月14日及15日。擔心美國加息較高預期將如何發酵需要關注，有美資券商就將今年預期加息5次上調至7次。不過，加息0.5厘已不是突然出現，之前已有一些聲音認為要加此幅度，市場都曾受過衝擊，但之後承受到。

因此，美股波動性預期會繼續很大，特別是個別股份的波幅可能很嚇人也不奇，可是又不要完全看得太淡，重倉可部分對冲，亦可選擇些似較好的股嘗試短綫出擊，但要做好止蝕策略。

AFRM虧損擴急跌

Affirm（美：AFRM）是一隻「先買後付」（Buy Now Pay Later，BNPL），周四晚大跌21.4%，盤後再跌7.2%。主要是市場期望更高增長，而且虧損擴大，所以觸發市場對股份進行拋售。

Affirm與購物平台Shopify（美：SHOP）及亞馬遜（美：AMZN）等合作，客戶只需在購物車繳款時揀Affirm作支付選項，之後再揀想分幾多期還款，並且看是否接受附帶的利息。購買完成後，用戶下載Affirm應用程式或登入網站，就會收到還款提示。

在今季Affirm預期，收入介乎3.25億美元至3.35億美元，對比去年同期2.31億美元，即按年升40.7%至45%。就2022財年的收入指引亦作出輕微上調。Affirm的市銷率已跌至21倍水平，在加息周期下，相信難以吸引到資金長綫持有，但可先放入監察名單。

Datadog績後升一成

Datadog（美：DDOG）是另一隻剛公布業績股票，股價周四大升12.28%。Datadog是基於雲的企業平台，提供的服務很廣泛如基建系統監控，數據紀錄（log data）管理，應用程式、伺服器、安全性、網絡及即時用戶監控等。Datadog透過不同數據監控，可以偵測異常，並執行發警示或自動除錯等功能。

此外，亦可以將監察的數據圖像化生成不同管理版面，讓團隊不同成員易於就問題溝通。實際上，能將龐大數據有效呈現已是有很高價值。

在前景展望上，公司預期第一季度銷售額為3.34億美元至3.4億美元，調整後每股收益為0.1美元至0.12美元，這將保持着增長發展勢頭。2022年全年收入預測為15.1億美元至15.3億美元，調整後每股收益為0.45美元至0.51美元。

總結來說，市場明顯傾向高增長及有盈利選擇，若增長放緩而虧損擴大的股票應該先避開。
 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰美加息升温下的資金部署】（收費文章）

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 美股追蹤

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