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【外滙前瞻】俄烏問題影響歐元美元方向　聯儲局倘印鈔救股市　或令資金流入人民幣

外匯、商品、債券 16:55 2022/02/14

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歐洲各國政治問題依然未解決，俄羅斯和烏克蘭局勢愈趨緊張，兩地軍事行動一觸即發，雖然有美國等其他西方國家在中間周旋，但烏克蘭地緣政治始終是歐洲問題，歐洲國家必須親自將問題解決。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，歐盟嘗試解決俄烏危機，無論成功與否，都會斷定歐元及美元方向。

此外，歐委會將今年歐元區通脹預期調升上3.5%，比早前預計的2.2%高，導致市場更確信歐央行會在6月加息0.1%的預期。雖然歐央行加息速度不會如美聯儲快，但料歐洲地緣政治會左右歐元，關注本周德國總理朔爾茨再與俄羅斯總統普京會面，期望有突破或可影響歐元匯價。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.1250，阻力位在1.1550。

美元方面，加拿大反強制接種疫苗的堵路示威造成美加供應鏈斷裂，加上國際油價高企、美國就業市場熾熱、員工薪金上升，相信7.5%的通脹率未算見頂，美國通脹或會進一步攀升。溫灼培認為，市場擔心的是美股走勢，如果美股有問題，聯儲局可能會印鈔救市，屆時資金或會流入人民幣避險。

留意本周四聯儲局公開1月議息會議紀錄，觀察3月加息的步伐會是如何，加息雖利好美滙，但獲利回吐壓力增加，或限制美元滙價走勢。

 

責任編輯：嚴熹曼

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