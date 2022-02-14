想把握疫情下的銷售良機？　揀物流平台及預備資料好重要！

為減低病毒在社區擴散的風險，不少企業都響應政府呼籲，在這段日子都推行在家工作，學生方面亦要改為在家學習，帶動市場對筆記型電腦、平板電腦的需求。手提電腦這類商品價值較高、產品周期較短，需要盡快上架，才能搶佔先機。有本港電子產品公司負責人馬先生就希望在這段時期，加快生產速度以應對市場需求，但由於不少電子零件都出現短缺，使生產和組裝，甚至出貨程序都出現延誤。馬先生在這段非常時期，無可奈何都要安排額外人手和時間「撲機位」，並支付比平常高出幾倍的速遞費用，以穩定電子零件和手提電腦供應。雖然最後能夠如期將商品送到商戶手上，但這個做法長遠會大大增加營運成本，不利業務長遠發展。

面對企業需要盡快將產品上架、員工在家工作、學生在家學習的需求，我們都可以針對這類生命周期短的電子產品，為企業和個人客戶提供快捷、可靠和透明的速遞物流方案，例如客人1-Click即可快速獲取全球速遞物流報價，更提供專業包裝處理服務以及全自動化速遞物流過程。

我們在去年底協助馬先生將一批手提電腦由香港經埃塞俄比亞運到南蘇丹。雖然疫情緣故，飛往埃塞俄比亞的航班大減，但由於FreightAmigo和超過三百間速遞、航空、船公司等合作，短短兩天已經能夠為他確認機位、處理報關清關等手續，在限期内將一批手提電腦透過速遞運抵南蘇丹。另外運送前，我們團隊亦會安排專業包裝搬運服務，確保價值高的電子產品完好無缺抵達目的地。客人不但可以如期出貨，亦大大減少因貨品損壞而要向客人賠償損失的情況。

提提你：速遞手提電腦知多啲

包括手提電腦，所有包含鋰電池的物品都屬於危險品，為保障運輸安全和順利，請謹記檢查清楚貨件是否符合國際航空運輸協會IATA現行危險品規例。寄送前，記得準備鋰電池標籤，填寫UN編號和閣下電話號碼，並貼在包裝的當眼位置。

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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