  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

想把握疫情下的銷售良機？　揀物流平台及預備資料好重要！

博客 11:30 2022/02/14

分享：

為減低病毒在社區擴散的風險，不少企業都響應政府呼籲，在這段日子都推行在家工作，學生方面亦要改為在家學習，帶動市場對筆記型電腦、平板電腦的需求。手提電腦這類商品價值較高、產品周期較短，需要盡快上架，才能搶佔先機。有本港電子產品公司負責人馬先生就希望在這段時期，加快生產速度以應對市場需求，但由於不少電子零件都出現短缺，使生產和組裝，甚至出貨程序都出現延誤。馬先生在這段非常時期，無可奈何都要安排額外人手和時間「撲機位」，並支付比平常高出幾倍的速遞費用，以穩定電子零件和手提電腦供應。雖然最後能夠如期將商品送到商戶手上，但這個做法長遠會大大增加營運成本，不利業務長遠發展。

面對企業需要盡快將產品上架、員工在家工作、學生在家學習的需求，我們都可以針對這類生命周期短的電子產品，為企業和個人客戶提供快捷、可靠和透明的速遞物流方案，例如客人1-Click即可快速獲取全球速遞物流報價，更提供專業包裝處理服務以及全自動化速遞物流過程。

我們在去年底協助馬先生將一批手提電腦由香港經埃塞俄比亞運到南蘇丹。雖然疫情緣故，飛往埃塞俄比亞的航班大減，但由於FreightAmigo和超過三百間速遞、航空、船公司等合作，短短兩天已經能夠為他確認機位、處理報關清關等手續，在限期内將一批手提電腦透過速遞運抵南蘇丹。另外運送前，我們團隊亦會安排專業包裝搬運服務，確保價值高的電子產品完好無缺抵達目的地。客人不但可以如期出貨，亦大大減少因貨品損壞而要向客人賠償損失的情況。

提提你：速遞手提電腦知多啲

包括手提電腦，所有包含鋰電池的物品都屬於危險品，為保障運輸安全和順利，請謹記檢查清楚貨件是否符合國際航空運輸協會IATA現行危險品規例。寄送前，記得準備鋰電池標籤，填寫UN編號和閣下電話號碼，並貼在包裝的當眼位置。

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

最新專欄文章 更多

博客 - 早買真係早享受？　海外寄遞奢侈品注意事項
2022/02/08
早買真係早享受？　海外寄遞奢侈品注意事項
【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　即睇熱門糕點及食品國際快遞寄件攻略
2022/01/31
【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　即睇熱門糕點及食品國際快遞寄件攻略
博客 - 想寄電器到海外？　一文看清寄電器攻略（內附小米家電例子）
2022/01/19
想寄電器到海外？　一文看清寄電器攻略（內附小米家電例子）
博客 - 【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略
2022/01/05
【2022壬寅虎年】新年想送禮給海外親友？　一文睇晒熱門產品國際快遞寄件攻略
博客 - 【移民泰國】海外搬屋到泰國　須注意宗教物品寄運限制
2021/12/21
【移民泰國】海外搬屋到泰國　須注意宗教物品寄運限制
疫情 在家工作 亞洲

上一篇文章

【美股分析】美加息升溫下的資金部署

下一篇文章

韓國辣跑Hyundai i30 N DCT　20秒Turbo狂野時速
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
國產比亞迪e6登陸香港　5座MPV進軍的士界
博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門
【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門
博客 - 【理財個案】32歲月入8萬　200萬造定期太保守　教你砌月供2萬股票組合增值財富
【理財個案】32歲月入8萬　200萬造定期太保守　教你砌月供2萬股票組合增值財富
【NFT】NFT熱潮殺入香港 玩法係點你要知
【NFT】NFT熱潮殺入香港 玩法係點你要知
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款