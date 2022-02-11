【情人節2022】推介7間400元以下IG-able打卡蛋糕　GODIVA朱古力蛋糕200有找

今年情人節與元宵佳節只相隔一天，可惜在疫情下未必能與男女朋友到餐廳歎燭光晚餐，但選購一個精緻情人節蛋糕回家「撑枱腳」也未嘗不可。今年各大餅店及酒店推出的情人節蛋糕，都是大玩粉色系列，浪漫溫馨之餘又IG-able，必定會令摯愛很難忘。

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帝京酒店Royal Delights「愛情金匙蛋糕」

售價：380元

「愛情金匙蛋糕」是呍呢嗱紅桑子玫瑰情人節蛋糕，名字詩意十足。蛋糕有12層，分別由呍呢嗱牛油蛋糕、法國玫瑰紅桑子醬、紅桑子呍呢嗱奶油層層疊成，蛋糕須於3日前預訂。

Crostini「愛慕」

售價：298元

限量的心形蛋糕「愛慕」，紅色大心心內藏開心果蛋糕，再加上紅桑子夾心及白朱古力慕絲，非常吸睛。如喜歡的骰版的，或可選兩件裝的法式燉蛋朱古力慕絲蛋糕，有冧酒提子及伯爵茶兩款口味，更可選配咖啡套餐，包兩杯玫瑰咖啡合共112元。

GODIVA「瑰麗朱古力蛋糕」

售價：200元

A-1 Bakery聯乘GODIVA推出限量版的朱古力蛋糕，面層有GODIVA朱古力及紅寶石朱古力忌廉，撒上鮮艷的玫瑰花瓣，口感柔軟順滑。而中間則是鬆軟的朱古力海綿蛋糕，並夾有雜莓醬，天然的果酸味道令人胃口大開。

康得思酒店The Place「玫瑰士多啤梨呍呢嗱慕絲蛋糕」

售價：198元／半磅、388元／1磅

呍呢嗱慕絲蛋糕綿滑細膩，以新鮮士多啤梨及清新士多啤梨啫喱製成，再配搭食用玫瑰花瓣點綴，浪漫氣氛十足。頂層再以玫瑰造型白朱古力裝飾，精緻典雅，同時滿足視覺與味覺，須於2日前預訂。

The Cakery「荔枝紅莓純素千層酥」

售價：268元

主打健康食材的本地烘焙店The Cakery，今年推出3款分別是紅色及粉紅色的小巧蛋糕。首推是4吋的千層酥，內層是士多啤梨忌廉及荔枝啫喱。另外兩款「傾心」，即傾斜的心形蛋糕，以玫瑰花忌廉唧花拼砌出一個大心形，紅色是有機朱古力蛋糕，粉紅色則是無蛋版本的士多啤梨蛋糕，浪漫優雅。

香港嘉里酒店「她心」

售價：388元

香港嘉里酒店行政糕餅總廚Jerome Husson，今個情人節精心設計了一大兩細的他心及她心情人節蛋糕。「她心」是香檳白桃蛋糕，有可供6至8人享用的原隻版或件裝（58元），而啡黑色的「他心」則是件裝黑朱古力榛子蛋糕（58元），打卡一流。

Tea WG「茶意永恒茶香草莓香草蛋糕」

售價：360元

以茶馳名的Tea WG推出的精美蛋糕，款款都加入了店家獨家調配茶，包括這款以茶意永恒（Timeless Tea）作主題的草莓香草蛋糕。以杏仁酥餅為基底，上面蓋有軟熟的海綿蛋糕，並有草莓醬及檸檬味忌廉內餡，外層則有茶香慕絲。馥郁的紅茶茶香包裹着清甜的草莓，口感及層次皆豐富。

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作者：黃依情

責任編輯：招美寶

【原文：情人節元宵雙重驚喜 推介10大IG-able蛋糕（收費文章）】

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