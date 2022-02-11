韓國辣跑Hyundai i30 N DCT　20秒Turbo狂野時速

雖然近年電動車當道，不過欠缺雄渾的引擎聲、刺激的操控及駕駛感，始終少了點激情。Hyundai（現代）最近推出的改良版i30 N，有買少見少的棍波版，以及全新的DCT 8速自動波版本，各有千秋，對仍然喜愛傳統跑車的車迷來說，絕對有吸引力。



傳統汽油車很大可能在十年八年內漸被電動車取代，倒不如趁現在先享受汽油車的樂趣才轉會。Hot Hatch（掀背跑車）向來不乏車迷問津，重新興起JDM熱潮有豐田GR Yaris、本田Civic Type-R，歐洲代表包括去年推出的福士Golf 8 GTI、福特即將登場的Focus ST，還有韓國這一部Hyundai i30 N。

▲ Hyundai i30 N DCT版以鮮紅色示人，全新火辣形象跑味盡顯。

20秒力量爆發

Hyundai最近為i30 N進行小改款，更首次引入了這部DCT自動波版本，可能車迷們心中早已敲定平靚正的棍波版，但兩者之間的分別，叫人難以取捨。最吸引之處，是DCT獨有的全新N Performance系統，軚盤上的N Grin Shift（NGS）按鈕，按下可瞬間提供20秒的超增壓功能，將渾身解數完全釋放，提供最大扭力、加速度、排氣聲和推背感，極為過癮。



想像在賽車遊戲中的Turbo掣，或是「瑪利歐賽車」的蘑菇，一按立即向前狂飆，推着駕駛者前去，還有猛烈怒哮的引擎運轉及響喉聲作陪襯。每次按完，要等待半分鐘才能再次使用，真的如打機般好玩。這種暢快刺激的駕駛感，是電動車難以給予的，這功能亦是自動波版限定。



i30 N改良後性能全面加強，馬力加了5匹至280匹，扭力更是由32.9kgm大幅增至40kgm，全新的8速雙離合器變速波箱，轉波順暢，雖然極速不變同樣是250km/h，但0至100km/h加速縮減至5.4秒，比棍波版的5.9秒還要快，是另一賣點。

▲ DCT自動波版本不遜於棍波，力量及玩味更強。

▲ 軚盤上有NGS及Sport+按鈕，駕駛起來更加刺激。

內外加辣添跑味

另一分別是其中一個車廂設備，自動波版配備了全新10.25吋LCD觸控顯示屏，清晰易用，Apple CarPlay需要用USB連接；棍波版卻竟然沿用舊款顯示屏，只得8吋大，而且保留實體按鍵，但就有無綫Apple CarPlay，叫人摸不着頭腦。



其他配備則分別不大，車身外觀的LED頭燈及鬼面罩改動後，更加尖銳醒目。如蜂巢般的鬼面罩增大，充滿霸氣，擾流及車身綫條亦更富運動感。19吋全新設計的車軨，鮮紅色卡鉗外露，車頭的N字徽章及尾燈的i30 N細緻裝飾，滲透小鋼炮的濃烈跑味。



車廂前座兩張桶椅亦是全新設計，雖然減去電動功能，但就更加輕量化。一體式設計更有型，頭枕上的N字更會發光，坐上去有厚實包覆感，駕駛亦很舒適。中控台設計以簡約平實為主，但配備一貫齊全，Qi無綫充電、座椅及軚盤發熱功能、雙區恒溫冷氣，以及額外加購的全景式天幕天窗等。

▲ 車頭綫條更利落，比上代更加有型。

▲ 新的 19 吋車軨配上Pirelli特製輪胎，加上紅色卡鉗極為搶眼。

▲ 跑車桶椅為車廂升呢，好看又舒適。

日常易駕小鋼炮

i30 N有5種駕駛模式，Eco Mode偏向舒適易駕，軚感特別輕；Normal Mode則可行可跑，軚感實在，適合在日常路面上駕駛，偶爾享受加速快感。而Sport Mode則立即「變臉」，引擎聲音已聽出不同，力量強橫，行走轉向輕鬆敏捷。最強的Sport+ Mode更快更惡，配以響亮的尾喉咆哮，要打醒十二分精神去駕馭。而N Grin Shift則可以「爆Seed」來形容，力量瞬間大爆發。



駕駛者還可在顯示屏的Custom Mode中，自行調校理想的駕駛模式，包括引擎、自動補油系統、e-LSD電子限滑差速、排氣聲、ESC系統、轉向及微調懸掛軟硬度等。車身避震硬，行車時難免會感到震盪顛簸，就可以調校懸掛，令駕駛更為舒適。最後車迷最關心的相信是車價，i30 N自動波版$418,800起，6速棍波版則$378,800起。價錢不算親民，鍾情熱血掀背的車迷會否心動？

▲ 新款10.25吋LCD觸控顯示屏可記錄行車資訊，以及作細微調校。

規格表

售價：DCT版$418,800起

車型：5門5座位掀背車

引擎：1,998c.c.直4渦輪增壓引擎

傳動：8速雙離合器自動波箱，前輪驅動

馬力：280PS / 5,500-6,000rpm

扭力：40kgm / 2,100-4,700rpm

懸掛：麥花臣（前）/ 多連杆（後）

車身長X闊X高：4,340 X 1,795 X 1,445mm

車重：1,530kg

輪距：2,650mm

0-100km/h加速：5.4秒

極速：250km/h

耗油量：8.4L/100km

查詢：仁孚（3428 8288）