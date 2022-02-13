  • 17°C
香港時間 : 2022213日 (週日) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【扣稅年金】年過40籌謀買退休金產品　扣稅年金好處多應為首選

保險 19:00 2022/02/13

分享：

讀者曾小姐已過40歲，已婚，未有小孩，不需要供養父母。還未為自己購買退休金產品，目前打工薪酬收入穩定，年收入大概45萬元，在花紅多的時候達60萬元，如果想考慮退休金，扣稅年金似乎不錯，但又不知道選擇甚麽派錢年期好。

目前還有兩至三個月就完結一個財政年度，這個時間點，扣稅年金確實值得考慮，跟其他退休產品比較，它有若干好處。

第一，它是政府明確可以扣稅的產品，功能性十分明顯，以曾小姐的收入，假設與丈夫分開交稅，免稅額大概13.2萬元，所以曾小姐最少交稅為3.3萬元。如果曾小姐購買扣稅年金每年繳費6萬元，那麽每年可以節省6萬元乘以17%，即10,200元稅款，等同政府替你交一部分退休金，何樂而不為？

政府監管產品力度較大

第二，扣稅年金進可攻，退可守。首先講解退可守。如果購買或者了解過市面上退休儲蓄保險產品的朋友便會知道，大部分的退休金產品，回本時間較為漫長，尤其是保證回本年期，有些產品要十多年，而扣稅年金的保證回本年期較為合理或短，令投保人不需要擔心如果萬一有急切需要，手上全部是長綫產品難以為續。雖然不鼓勵大家短期幾年內取出，但俗語有話，手中有糧，心裏不慌。有資金在手可以運用，心理上感覺是比較良好的。

另外，「守」的另外一個涵義是，扣稅年金的保證回報較一般退休儲蓄產品高，有些產品高達保證內部回報（IRR）2%以上，這個在保險儲蓄產品裏面是非常出色的。

最後，「守」，還有一層意思，就是政府要求保險公司推出的退休金產品，監管力度比普通退休金產品更大，所以普通市民購買，是可以更加放心，因為有人替你守住！

可退保一次過將現金取走

再講解進可攻，意思是扣稅年金的回報也是不錯的，有些年金的預期內部回報（IRR）達4%以上，加上扣稅，您的投入實際上是減少差不多6分之1，所以預期內部回報（IRR）可達5%以上。大家知道，穩健產品的年回報達到這個程度，其實十分不俗。與銀行存款比較，已經贏了幾十條街，跟基金股票相比它又不需要任何打理，並且簡單容易明白，對於工作忙碌的都市人，是十分理想的理財工具。

曾小姐提到不知道如何選擇年期，其實筆者有個建議。第一份退休金儲蓄產品的話，都可以選擇終身派錢的年金，因為香港女性目前平均壽命都高達85歲，屬於長壽。而根據科學研究，每過10年，人類平均壽命都增加幾歲，那麽到曾小姐80幾歲的時候，可能平均壽命已是100歲了，人最慘就是有命無錢使，所以多做準備是無壞處的。如果未到自己理想年齡便身故呢？也不用擔心，身故也是將餘下的現金價值理賠給受益人。又或者領取到一定的年齡，不想要再按年領取下去，也可以退保一次過將現金取走。當然，每位客戶可以考慮自己本身的理財習慣去選擇派錢年期。

總之，扣稅年金，從保本、回本年期、扣稅的實用性、預期回報，政府監督各方面評價，是非常不錯的退休產品。

 

原文：退休理財產品 首選扣稅年金（收費文章）】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 鄭小婷 中原金融營業董事

欄名 : 退休理財

最新專欄文章 更多

【退休規劃】港人平均壽命愈來愈長　周華山：退休最需要處理情緒問題
2022/02/05
【退休規劃】港人平均壽命愈來愈長　周華山：退休最需要處理情緒問題
【退休規劃】調查：港人理想退休儲備中位數348.4萬　67%儲備不足
2022/01/21
【退休規劃】調查：港人理想退休儲備中位數348.4萬　67%儲備不足
【退休移民】2022年全球最佳退休國家　巴拿馬稱霸　亞洲邊度係最好？
2022/01/13
【退休移民】2022年全球最佳退休國家　巴拿馬稱霸　亞洲邊度係最好？
【退休移民】美網站評選50大最便宜退休地　邊幾個港人熱門移居地入選10大？
2022/01/04
【退休移民】美網站評選50大最便宜退休地　邊幾個港人熱門移居地入選10大？
【公共年金】羅致光：推公共年金為助低收入人士　怎樣同時領長生津及年金？
2021/12/06
【公共年金】羅致光：推公共年金為助低收入人士　怎樣同時領長生津及年金？
保險產品 股票 經濟 基金 退休金 儲蓄 保險公司 退休 儲蓄保險 年金

下一篇文章

【MPF專訪】永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF專訪】永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀
【MPF專訪】永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【保險保障】恒生保險提高新冠病毒病額外保障　新客確診現金賠償增至18萬
【保險保障】恒生保險提高新冠病毒病額外保障　新客確診現金賠償增至18萬
【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%
【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款