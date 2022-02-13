【扣稅年金】年過40籌謀買退休金產品　扣稅年金好處多應為首選

讀者曾小姐已過40歲，已婚，未有小孩，不需要供養父母。還未為自己購買退休金產品，目前打工薪酬收入穩定，年收入大概45萬元，在花紅多的時候達60萬元，如果想考慮退休金，扣稅年金似乎不錯，但又不知道選擇甚麽派錢年期好。

目前還有兩至三個月就完結一個財政年度，這個時間點，扣稅年金確實值得考慮，跟其他退休產品比較，它有若干好處。

第一，它是政府明確可以扣稅的產品，功能性十分明顯，以曾小姐的收入，假設與丈夫分開交稅，免稅額大概13.2萬元，所以曾小姐最少交稅為3.3萬元。如果曾小姐購買扣稅年金每年繳費6萬元，那麽每年可以節省6萬元乘以17%，即10,200元稅款，等同政府替你交一部分退休金，何樂而不為？

政府監管產品力度較大

第二，扣稅年金進可攻，退可守。首先講解退可守。如果購買或者了解過市面上退休儲蓄保險產品的朋友便會知道，大部分的退休金產品，回本時間較為漫長，尤其是保證回本年期，有些產品要十多年，而扣稅年金的保證回本年期較為合理或短，令投保人不需要擔心如果萬一有急切需要，手上全部是長綫產品難以為續。雖然不鼓勵大家短期幾年內取出，但俗語有話，手中有糧，心裏不慌。有資金在手可以運用，心理上感覺是比較良好的。

另外，「守」的另外一個涵義是，扣稅年金的保證回報較一般退休儲蓄產品高，有些產品高達保證內部回報（IRR）2%以上，這個在保險儲蓄產品裏面是非常出色的。

最後，「守」，還有一層意思，就是政府要求保險公司推出的退休金產品，監管力度比普通退休金產品更大，所以普通市民購買，是可以更加放心，因為有人替你守住！

可退保一次過將現金取走

再講解進可攻，意思是扣稅年金的回報也是不錯的，有些年金的預期內部回報（IRR）達4%以上，加上扣稅，您的投入實際上是減少差不多6分之1，所以預期內部回報（IRR）可達5%以上。大家知道，穩健產品的年回報達到這個程度，其實十分不俗。與銀行存款比較，已經贏了幾十條街，跟基金股票相比它又不需要任何打理，並且簡單容易明白，對於工作忙碌的都市人，是十分理想的理財工具。

曾小姐提到不知道如何選擇年期，其實筆者有個建議。第一份退休金儲蓄產品的話，都可以選擇終身派錢的年金，因為香港女性目前平均壽命都高達85歲，屬於長壽。而根據科學研究，每過10年，人類平均壽命都增加幾歲，那麽到曾小姐80幾歲的時候，可能平均壽命已是100歲了，人最慘就是有命無錢使，所以多做準備是無壞處的。如果未到自己理想年齡便身故呢？也不用擔心，身故也是將餘下的現金價值理賠給受益人。又或者領取到一定的年齡，不想要再按年領取下去，也可以退保一次過將現金取走。當然，每位客戶可以考慮自己本身的理財習慣去選擇派錢年期。

總之，扣稅年金，從保本、回本年期、扣稅的實用性、預期回報，政府監督各方面評價，是非常不錯的退休產品。

原文：退休理財產品 首選扣稅年金（收費文章）】

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料