【理財StarTalk】憑《倒轉地球》爆紅　半年吸金七位數　陶大宇性格穩健投資只愛大藍籌

去年底因在內地商場翻唱《倒轉地球》，在網上爆紅的陶大宇，再度成人氣焦點，更有指半年內狂吸金七位數。在圈內走過30個年頭，陶大宇坦言明白人氣如浮雲，當下沒有飄飄然，只想在未來的賽道上仍可以有繼續跑下去的一席位。

半年前，陶大宇一如不少藝人到內地商演搵錢，卻想不到一去便6個月。「我未試過離開香港那麼長時間，比起其他藝人，在短片平台我是起步較慢，要好勤力去追回速度，最初是抱隨心態度，怎會想到有迴響，好多網友再去二次創作令件事發酵，所以真是好榮幸，像收到一份大禮物。」自陶大宇《倒轉地球》成熱潮後，由內地返港的他，坦言真的要感謝一班網民，造就了他事業的另一個春天。

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信心不再來自名牌

大宇坦言自己最怕沒有寄託，有工作反而讓他可減壓，而他確試過有一年沒有工開的日子。「大約是前年疫情剛起時，市場都好亂，所有演出都延後，之後就足足一年沒工開，日日坐在家中，惟有經常做運動保持體態，又去學煮食，陪媽媽去街市買餸，同檔主談天，或者約朋友見面，讓自己多些事做，才不會變負面思想。」

零收入一年，他笑言沒有很大影響：「我做了那麼多年，如果停工一年就生活有問題，那自己也很失敗，而且我現在也過了以前『有錢就身痕』要換車換錶的日子，因為不用再靠外在物質去證明自己，我的信心不再來自名牌，而是真正的自己，信心很重要，有信心未必得，但沒有信心就一定不會成功。」

低潮時，問他是否感激女友不離不棄支持，大宇稱：「這是當然的，不論是身邊人、朋友，我都當作是一家人，沒她們支持，我不會有動力，感激會放在心上。

自己病都不想母親受苦

他自言年紀已不細，只希望可以長做長有。「大家上網一查，都知我幾多歲，這副偈是殘殘哋了，仍可以在這個賽道去跑，真的要多謝身邊人不斷加油，拿甚麼名次不重要，有得落場已好開心。」

跟媽媽同住的大宇，出名是孝順仔，現時生活上都以照顧年邁母親為最大考慮。「媽媽早年都跌過幾次，加上真的很大年紀，我是寧願自己跌自己病，都不想她辛苦，就算請工人姐姐都會不放心，她試過家中暈倒，入了醫院半年，以為自己出不到來，慶幸都大步跨過。」

大宇過去半年在內地工作，讓哥哥和大嫂照顧母親，自言現在輪到他來陪母親住，也可時刻陪伴，盡顯考心。

陶大宇過去有不少經典演出，當中《大時代》演丁益蟹深入民心。然而現實中，陶大宇自言性格穩陣，從不懂亦不會去做高風險的投資。「在投資上，我是很傳統，只會買大藍籌，從來不會去聽甚麼消息股，因為沒時間經常看着，也很怕影響工作，當然有些人可以邊拍戲邊搵快錢，但不會是我。對我來說，拍戲才是穩贏的事，因為一齣戲成功，會帶來更多的收穫！」

作者、責任編輯：陳家昌

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【原文：陶大宇感激女友陪度低潮 性格穩健投資只愛大藍籌】

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