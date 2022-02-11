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Prada創作總監Raf Simons個人出招　夥拍Fred Perry推入門便服

博客 17:44 2022/02/11

分享：

作為一位時裝設計師，Raf Simons這十年間縱使未算得上真正入屋，令大眾叫得出他的名字，但在時裝界裏，他曾經當上Jil Sander、Dior女裝的設計總監，以上這一張輝煌的「履歷表」，就足叫他今天與Muiccia Prada一起聯手共同設計Prada的男女裝系列。

黑色羊毛大褸。（$12,999/圖片品牌提供）

黑色羊毛大褸。（$12,999/圖片品牌提供）

此外，他亦一人分飾兩角，同時在其個人男裝品牌裏繼續發功，再一次與來自英國的Fred Perry推出聯乘系列。

熟知Raf Simons的人，都會懂得他喜與藝術家合作，例如曾經多次邀請藝術家朋友Sterling Ruby和插畫家Tom Tosseyn，今次又再找來後者出手相助，以印有「特邀嘉賓」、「度過一個晚上」和「只此一場」等短句的音樂演出傳單和宣傳海報設計出全新的插畫和徽章。

黑色polo tee。（$1,599/圖片品牌提供）

黑綠雙色連帽衞衣。（$3,299/圖片品牌提供）

黑白雙色tee。（$1,299/圖片品牌提供）

V-neck羊毛背心。（$2,599/圖片品牌提供）

原來令Raf Simons迷上這些單張的原因，是他一直覺得青春既短暫又迷人，而這些有關於次文化的產物，對一般人而言可能是全無意義，同時又是隨手可拋掉的廢物，但對Raf來說，卻是代表著青春和年輕的浪漫。

因此，多年以來，Raf Simons的男裝上都充斥著這些唱片插圖和宣傳海報，來到與Fred Perry的聯乘系列，自然沿用此技來吸引大家的注意力。

產品查詢：I.T（2890 7329）

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撰文 : 何偉雄

欄名 : 型男玩物誌

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