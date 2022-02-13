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【健康增值】年過40每日運動10分鐘　扭轉中年健康危機活得更長壽

個人增值 13:00 2022/02/13

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【健康增值】年過40每日運動10分鐘　扭轉中年健康危機活得更長壽

四十而不惑，40歲也是人生路上一道分水嶺，意味已進入中年階段，包括身與心兩方面。美國有線電視新聞網CNN引述美國國家癌症研究所一項最新研究，指40歲以上人士在每日僅抽出10分鐘來運動，已可以活得更長命。

10分鐘，在一天24小時裏看似微不足道，眨眼就過，但如果把握這短短時間來活動身體，例如在家中來回踱步、瑜伽及跳舞，卻已能延長壽命。《美國醫學會內科醫學》雜誌一項研究指出，如果40歲以上的成年人，每天在日常生活中增加10分鐘的中度至劇烈的運動，每年可減少逾11萬人死亡。

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10分鐘的健康「投資」

研究花了頗長時間，採用了2003年至2006年6歲及以上參與者記錄的數據，研究人員隨後集中觀察了近5,000名40至85歲參與者的活動水平，並追蹤截至2015年底的死亡率。因為難以以實際的人體試驗來控制人們的活動水平，研究中的死亡人數也是一個估計值，但它是一種有效的方法，來佐證恒常運動帶來的裨益。

CNN健身撰稿人和職業運動員身心教練Dana Santas說：「每天進行10分鐘運動，比人們想像的容易得多。試想想當你無意識地瀏覽手機及看電視時，10分鐘的時間過得飛快。這不是一項重大的時間投資，但它可以帶來極大的健康益處。」

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在家運動選擇多

如何善用10分鐘做運動？Dana Santas教路，在戶外散步或在跑步機上慢行，是較持續且能成為生活習慣的最好和最簡單的方法之一。

若曾練習過瑜伽，不妨把它融入10分鐘運動中，因瑜伽有緩解壓力的額外好處，在網上已有大量不同級別的教學可瀏覽。

在沒有設備和儀器下，另一項入門成本低在家運動，是進行4組3分鐘的體重訓練：10至25次俯臥撑、25至40次深蹲和一分鐘原地慢跑。以上屬於鍛練全身的動作，平衡上肢力量、下肢力量和心血管鍛練。

另外，在家播放喜歡的歌曲，在屋裏快步走動，這種毫無壓力的運動十分輕鬆，只要三、四首歌就能達到10分鐘的目標。Dana Santas表示，運動不一定要很辛苦才能有效，只要稍微提高一下日常生活中的運動量，已對身體截然不同。

 

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：扭轉中年健康危機 每日10分鐘運動

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