  • 21°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 15:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF專訪】今年強積金點部署好？　永明雷志海同你拆解高中低風險投資策略

強積金 15:10 2022/02/14

分享：

前文提到永明資產管理首席投資策略師雷志海談及今年強積金投資展望。強積金是一項橫跨數十年的投資，雷志海接受本網訪問時亦指，打工仔應以仍有多長時間退休去界定自己強積金投資的風險承受能力。對於高、中、低風險投資者的取態及配置都有不同的建議。

高風險投資者

雷志海指出，初踏入社會的年輕人雖然賺錢不多，但有的是時間，可以採取高風險投資。在強積金投資角度來看，由於是採取每月供款的方式，因此就算所投資的資產價格下跌，亦是意味在用一個較低的價錢去吸納。「就好像在掘一個水塘一樣，資產價格跌的時候，所掘的水塘就可以深一點，可以累積到一個大一點的基礎，往後仍有足夠時間等待資產價格回升。」就算只將投資只放到一個市場都沒有問題，因為這類型的投資者已是在用時間作風險分散。

他又認為，只要仍有10年以上時間才退休的打工仔，已經可以選擇高風險的投資策略，因為一般而言，10數年時間已足夠覆蓋到一個經濟周期。「就算今年50歲的人都可以高風險投資，他仍有15年時間才退休，這15年已能等到一個經濟周期。」

對於可採取高風險策略的投資者，雷志海首選亞洲市場，在過去20至30年亞洲地區的經濟都是倍數地上升，相信未來仍有增長空間。

中風險投資者

雷志海對於中風險投資的定義，是仍有5至10年時間就要退休的人。因為可以投資的年期可能已不足以覆蓋一個市場周期，這類打工仔並不適合將投資集中於一個市場，宜投資一些市場周期較短或價格不會太波動的基金。

以目前情況來說，他認為可以一半投資在歐洲市場，一半投資在亞洲市場，有見這兩個市場已經開始回復健康，而旅遊限制重開的情況理論上會在這5年內發生。另外，他建議可以買入混合資產基金，但股票佔比宜較大。

低風險投資者

至於低風險類型的投資者，只有3年時間左右就要退休，在投資上不宜進取，由於他們的財富再生能力低，所以作保守的投資會較為合適。在此情況下，傳統的想法是買債券，但他認為未來將進入貨幣政策正常化的階段，一般都會歷時1至2年甚至更長時間，而在幣策正常化的時候，往往都不利好債券的表現，所以不建議這類投資者將資產全數買入債券，反而可以考慮股債混合的基金，例如買入一半股票，一半債券的基金；或3成股票，7成債券的基金組合。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF專訪】永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀
2022/02/11
【MPF專訪】永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀
【MPF】1月強積金回報最終人均蝕$7,700　全綫基金指數負增長　美股基金單月跌逾5%
2022/02/08
【MPF】1月強積金回報最終人均蝕$7,700　全綫基金指數負增長　美股基金單月跌逾5%
【MPF】積金局：去年強積金錄0.3%負回報　積金易平台續為今年重點項目
2022/01/31
【MPF】積金局：去年強積金錄0.3%負回報　積金易平台續為今年重點項目
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至1月26日）
2022/01/26
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至1月26日）
【MPF】1月強積金人均暫蝕$2,600　港股及大中華股票基金錄正回報
2022/01/26
【MPF】1月強積金人均暫蝕$2,600　港股及大中華股票基金錄正回報
投資策略 財富及資產管理 貨幣政策 基金 債券 亞洲 股票 退休 強積金 亞洲市場

下一篇文章

【扣稅年金】年過40籌謀買退休金產品　扣稅年金好處多應為首選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF專訪】永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀
【MPF專訪】永明雷志海：美股升勢或難持續　歐股前景更樂觀
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【MPF】邊隻好？宏利強積金回報大比拼　10年累計回報最高近2.9倍！
【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%
【ETF】美股反向ETF表現比較　3個月回報最高近12%
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【MPF】未滿65歲都得！6個情況可提早領取強積金
【扣稅年金】年過40籌謀買退休金產品　扣稅年金好處多應為首選
【扣稅年金】年過40籌謀買退休金產品　扣稅年金好處多應為首選
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
【抗通脹】買實金保值抗通脹　銀行、金行有咩選擇？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款