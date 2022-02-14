【MPF專訪】今年強積金點部署好？　永明雷志海同你拆解高中低風險投資策略

前文提到永明資產管理首席投資策略師雷志海談及今年強積金投資展望。強積金是一項橫跨數十年的投資，雷志海接受本網訪問時亦指，打工仔應以仍有多長時間退休去界定自己強積金投資的風險承受能力。對於高 、中、低風險投資者的取態及配置都有不同的建議。

高風險投資者

雷志海指出，初踏入社會的年輕人雖然賺錢不多，但有的是時間，可以採取高風險投資。在強積金投資角度來看，由於是採取每月供款的方式，因此就算所投資的資產價格下跌，亦是意味在用一個較低的價錢去吸納。 「就好像在掘一個水塘一樣，資產價格跌的時候，所掘的水塘就可以深一點，可以累積到一個大一點的基礎，往後仍有足夠時間等待資產價格回升。」就算只將投資只放到一個市場都沒有問題，因為這類型的投資者已是在用時間作風險分散。

他又認為，只要仍有 10年以上時間才退休的打工仔，已經可以選擇高風險的投資策略，因為一般而言，10數年時間已足夠覆蓋到一個經濟周期。「就算今年50歲的人都可以高風險投資，他仍有15年時間才退休，這15年已能等到一個經濟周期。」

對於可採取高風險策略的投資者，雷志海首選亞洲市場，在過去 20至30年亞洲地區的經濟都是倍數地上升，相信未來仍有增長空間。

中風險投資者

雷志海對於中風險投資的定義，是仍有 5至10年時間就要退休的人。因為可以投資的年期可能已不足以覆蓋一個市場周期，這類打工仔並不適合將投資集中於一個市場，宜投資一些市場周期較短或價格不會太波動的基金。

以目前情況來說，他認為可以一半投資在歐洲市場，一半投資在亞洲市場，有見這兩個市場已經開始回復健康，而旅遊限制重開的情況理論上會在這 5年內發生。另外，他建議可以買入混合資產基金，但股票佔比宜較大。

低風險投資者

至於低風險類型的投資者，只有 3年時間左右就要退休，在投資上不宜進取，由於他們的財富再生能力低，所以作保守的投資會較為合適。在此情況下，傳統的想法是買債券，但他認為未來將進入貨幣政策正常化的階段，一般都會歷時1至2年甚至更長時間，而在幣策正常化的時候，往往都不利好債券的表現，所以不建議這類投資者將資產全數買入債券，反而可以考慮股債混合的基金，例如買入一半股票，一半債券的基金；或3成股票，7成債券的基金組合。

責任編輯：鄭樂怡

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