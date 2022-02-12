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【職場筍工】企業架構師年薪逾百萬兼WFH　咁高人工有咩要求？

個人增值 13:00 2022/02/12

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有筍工年薪過百萬元，疫情下又可以在家工作（WFH），職位更有逾萬個空缺等待求職者。據招聘平台Glassdoor公布，2022年的年度美國最佳50個工作報告顯示，科技行業職位繼續位列榜首。

是次調查顯示，排首位的職位空缺為企業架構師（Enterprise Architect），負責的工作包括設計硬件、軟件和網絡應用程式，並須與他人合作，幫助企業實現和維護其數碼化戰略。

這職位的年薪中位數達144,997美元（約113萬港元）。而在Glassdoor上顯示，目前約1.4萬個職位空缺，職位滿意度以5分為滿分，也有4.1。

須工作經驗　學歷要求也高

不過，這職位高薪也有原因。據StudyDataScience.org資料顯示，要成為企業架構師須花費較長時間，除了具有相關工作經驗，還有學歷要求也較高，換句話說，完成學業所需支付的學費也較高。

據知，職位要求須具備信息技術的大學學位，以及有關企業架構的碩士課程資格。然而，學費也是令門檻更高的因素。StudyDataScience.org資料顯示，企業架構和業務轉型的碩士專業研究課程，每學期的費用有可能11,093美元（約8.6萬港元）。

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：科技行業求才若渴　企業架構師年薪逾百萬（收費文章）】

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