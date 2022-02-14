【品味投資】蘇富比3月倫敦拍賣會　莫奈「睡蓮」最高估價逾2億

世界各地有不少人都喜歡收藏名畫，蘇富比（Sotheby's）早前已於2月8至9日在香港展出多位世界級藝術巨匠的精彩作品，包括莫奈、畢加索及梵高之鉅作，並會將於3月2日在倫敦蘇富比現代及當代藝術晚間拍賣會上拍賣。

3幅名作最低估價均7300萬以上

是次拍賣的焦點作品有3幅，分別是莫奈的「睡蓮」，以吉維尼花園的睡蓮為主題的經典作品。這一幅作品是世界藝術史上最著名作品之一，相隔超過10載後再現拍場，而它是受日本私人收藏委託拍賣，估價為1,500萬至2,000萬英鎊（約1.5億港元至2.1億港元）。

梵高的《普羅旺斯的田園牧歌──一對戀人》，估價為700萬至1,000萬英鎊（約7,300萬港元至1.05億港元），畢加索的單色肖像畫《托腮女子半身像》估價為1,000萬至1,500萬英鎊（約1.05億港元至1.5億港元）。蘇富比指，這幅畫作首度登上拍賣場，曾經屬於藝術家遺產。

以上所有作品將於2月22日起在倫敦作拍賣預展，並會於3月2日在倫敦蘇富比現代及當代藝術晚間拍賣會上拍賣。

■3幅藝術大師的作品名畫■

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責任編輯：區祖飛

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