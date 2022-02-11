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【防疫措施】九巴今日起13條路綫尾班車提早至8點　港鐵減少晚上班次

精明消費 16:05 2022/02/11

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第五波疫情連日來錄得過千宗感染個案，公共交通工具乘客量下跌，為配合政府減少讓市民外出的呼籲，九巴及港鐵今日起（11日）都會調整班次，其中九巴部分路綫更將尾班車時間提早至晚上8時，外出的市民需要留意。

九巴

九巴有13條路綫由2月11日起，尾班車時間將提早至8時，直至另行通知，受影響的地區包括有沙田、屯門、將軍澳、荃灣等。而其他九巴路綫由11日至17日期間會臨時減少班次，晚上8時後，部分路綫最長可能需要等30至60分鐘才有一班車。

13條九巴路綫提早尾班車時間至8時

47A、66M、67X、80M、82K、85B、88K、89B、234A、286M、290、296A、296M

    點擊圖片放大

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港鐵

港鐵由2月11日起亦會暫時調整多條鐵路綫於晚上8時後非繁忙時段的列車服務，乘客的候車時間會延長1至2分鐘，其他時段的列車服務則維持不變。

港鐵晚上8時後調整班次

東涌綫 - 由晚上8時至10時 - 每8分鐘一班
屯馬綫 - 由晚上8時至11時 - 每8分鐘一班
南港島綫 - 由晚上8時至11時30分 - 每9分鐘一班
港島綫、荃灣綫、觀塘綫 - 由晚上8時至11時30分 - 每5至8分鐘一班
將軍澳綫（北角至寶琳）- 由晚上8時至凌晨12時（只於星期五及六）- 每6分鐘一班
將軍澳綫（調景嶺至康城）- 由晚上8時至凌晨12時（只於星期五及六）- 每12分鐘一班

 

責任編輯：嚴熹曼

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交通 疫情 九巴 港鐵 香港 鐵路 港鐵

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