【抗疫援助】九龍倉捐款500萬予公益金及時雨基金　支援受疫情影響基層家庭（附申請方法）

▲ 【抗疫援肋】九龍倉捐款500萬予公益金及時雨基金 支援受疫情影響基層家庭（附申請方法）

第5波新冠疫情嚴峻，重創經濟及民生，九龍倉集團透過「九龍倉緊急支援基金」，捐出500萬元予「公益金及時雨基金」，為受疫情影響生計而陷入困境的基層家庭，提供即時經濟援助。

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九龍倉集團第二度於艱難時期透過「公益金」捐款，於2020年6月，九龍倉集團已透過「九龍倉緊急支援基金」，捐出500萬元支持公益金因應疫情成立的抗疫基金，幫助受疫情影響的各行各業人士。該筆捐款讓近600個受惠家庭得到即時援助。

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公益金及時雨基金是為支援陷入財困，不能維持生活基本開支的個人或家庭而設，申請人須為香港居民及年滿十八歲，申請當時未獲其他基金及政府的援助。經申請批核後，每宗成功的申請將獲發援助金約2,000元至10,000元不等。

公益金及時雨基金申請及審批由公益金27間夥伴機構旗下的91間批核中心進行，詳情請參考公益金網站。

責任編輯：李瑩

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