  • 19°C
香港時間 : 2022211日 (週五) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗疫援助】九龍倉捐款500萬予公益金及時雨基金　支援受疫情影響基層家庭（附申請方法）

精明消費 17:55 2022/02/11

分享：

【抗疫援肋】九龍倉捐款500萬予公益金及時雨基金　支援受疫情影響基層家庭（附申請方法）

第5波新冠疫情嚴峻，重創經濟及民生，九龍倉集團透過「九龍倉緊急支援基金」，捐出500萬元予「公益金及時雨基金」，為受疫情影響生計而陷入困境的基層家庭，提供即時經濟援助。

【第六輪防疫抗疫基金申注資260億 臨時失業可獲發1萬元支援：按此

九龍倉集團第二度於艱難時期透過「公益金」捐款，於2020年6月，九龍倉集團已透過「九龍倉緊急支援基金」，捐出500萬元支持公益金因應疫情成立的抗疫基金，幫助受疫情影響的各行各業人士。該筆捐款讓近600個受惠家庭得到即時援助。

【防疫條例收緊 違規隨時罰1萬元 子女父母不同住回家探親或被罰款？：按此

公益金及時雨基金是為支援陷入財困，不能維持生活基本開支的個人或家庭而設，申請人須為香港居民及年滿十八歲，申請當時未獲其他基金及政府的援助。經申請批核後，每宗成功的申請將獲發援助金約2,000元至10,000元不等。

公益金及時雨基金申請及審批由公益金27間夥伴機構旗下的91間批核中心進行，詳情請參考公益金網站

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【長者乘車優惠】長者2元搭車2月27日起擴至電車、指定紅色小巴及街渡
今日
【長者乘車優惠】長者2元搭車2月27日起擴至電車、指定紅色小巴及街渡
【電子支付】全綫九巴2月13日起啟用「e度嘟」　涵蓋轉乘優惠及短途分段收費
今日
【電子支付】全綫九巴2月13日起啟用「e度嘟」　涵蓋轉乘優惠及短途分段收費
【超市格價】買嘢前先格價！　大型超市乜嘢產品差價最大？
2022/02/10
【超市格價】買嘢前先格價！　大型超市乜嘢產品差價最大？
【強制檢測】「強檢代排」成商機？　每小時收費$90起　賣家：我好多時間但缺錢
2022/02/10
【強制檢測】「強檢代排」成商機？　每小時收費$90起　賣家：我好多時間但缺錢
【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能
2022/02/10
【八達通銀包實名】八達通銀包用戶6月起未完成身份認證　將無法使用P2P付款及現金增值功能
疫情 失業

上一篇文章

【快速測試】HOME+推快速測試套裝優惠　憑優惠碼平均67.6元測一次（附優惠碼）

下一篇文章

【電子支付】全綫九巴2月13日起啟用「e度嘟」　涵蓋轉乘優惠及短途分段收費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【情人節2022】無得出街又唔想煮？　情人節外賣都可以好浪漫
【情人節2022】無得出街又唔想煮？　情人節外賣都可以好浪漫
【強制檢測】「強檢代排」成商機？　每小時收費$90起　賣家：我好多時間但缺錢
【強制檢測】「強檢代排」成商機？　每小時收費$90起　賣家：我好多時間但缺錢
【抗疫措施】第六輪防疫抗疫基金申注資260億　臨時失業可獲發1萬元支援
【抗疫措施】第六輪防疫抗疫基金申注資260億　臨時失業可獲發1萬元支援
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日）
【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝　港男港女最想收到呢3類禮物
【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝　港男港女最想收到呢3類禮物
【防疫措施】防疫條例收緊　違規隨時罰1萬元　子女父母不同住回家探親或被罰款？
【防疫措施】防疫條例收緊　違規隨時罰1萬元　子女父母不同住回家探親或被罰款？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款