蘋果Tap to Pay促推電子付款 三星S22 Ultra攝力再謀突破

農曆新年過後，香港竟然再次陷入封城抗疫的境地。這到底是天災還是人禍呢？不過世界其他地方已陸續放寬社交距離措施，準備邁向後疫症時代，香港人卻要餐風飲露等檢測，到底出了什麼問題？

不過，世界不會因為香港封城而停下來。全球兩大智能手機巨頭蘋果及三星先後在本周發佈新產品，相信對後續市場發展也有深遠影響。雖然智能手機已被指沒甚突破的科技產品，但薑餅人認為兩間公司的公佈都有值得留意之處，大家也要留意呢！

蘋果推Tap to Pay手機收款

蘋果雖然預計在下月才開發佈會推出今年的新品，包括廉價的iPhone SE，用以主攻大眾市場。不過，蘋果一直引以為傲的其實是其軟硬件結合的生態圈。iPhone的用家忠誠度高，也愛選用蘋果相關的應用和服務，成功建立了數以億計的忠心支持者。而本周蘋果公佈推出的Tap to Pay手機收款功能，更是進一步提升iPhone用戶忠誠度的重大措施，是蘋果的長線戰略。

iPhone八達通料最受惠

據蘋果指出，Tap to Pay讓使用者能直接將iPhone變成收款工具，可接受Apple Pay、感應晶片信用卡或金融卡付款。換言之，蘋果iPhone已變成收銀機，只要商戶甚至的士司機配備iPhone及相關應用便可收款。由於蘋果已宣佈透過API形式讓開發者使用此項功能，這代表現在的電子錢包都可透過app拓展商戶市場，當中最大受益者相信是八達通了，皆因手機iPhone八達通漸成主流，若八達通開發iPhone商家app，便更可降低商家接受八達通付款的門檻。屆時電子付款必再更上層樓了。

S22 Ultra甚具Note影子

至於三星電子則在周中發佈了全新的Galaxy S22旗艦手機系列，說真的，其實與去年的S21沒太大分別。唯一的賣點便是Note系列借S22 Ultra重見天日。

其實去年的S21 Ultra也支援手寫筆，只是筆要外置，今年的S22 Ultra終於做到Note系列一樣，手寫筆可放在手機內，這樣S22 Ultra其實就是Note 22吧。

三星一手創造手寫Note系列，用不著消烕它，將它變成S系列便行。不過，今年三星繼續提升攝影技術，並大幅提升入門版型號的鏡頭像素至5,000萬像素，又引入暗黑亮攝功能，就是要把手機拍照提升至另一層次。

S22 Ultra黑夜亮攝靚相

S22 Ultra則搭配四攝組合，在108MP廣角相機之外，還有12MP超廣角、兩顆分別3倍和10倍的10MP變焦鏡頭，以及40MP前置自拍相機。

當中值得一提的便是三星新增的Nightography /黑夜亮攝功能，讓用家手持手機也能在滴光不進的環境中拍下清晰影像。S22 Ultra的108MP廣角相機，在畫素合成後可以用2.4微米的特大畫素來拍攝，可強化影像的效果。

薑餅人知道三星的拍照水平一直在追趕上來，但能否做到iPhone般簡單易用又效果好？則取決於軟件設計的水平。希望今年的S22 Ultra拍照上能夠有所突破，讓大家可拍下更美好的回憶吧！