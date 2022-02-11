2022年剛過去了一個月，一年之初又是時候檢視一下自己的強積金部署。縱觀去年的強積金回報表現，10大表現最好的基金多為美股基金。不過，踏入2022年美股卻隨即面對大跌，拖累美股基金的表現。今年在強積金組合中，加入美股基金是否明智之舉？去年表現較差的中港股票基金今年的表現會否有機會回升？

今年全年宏觀經濟前景樂觀

永明資產管理首席投資策略師雷志海接受本網訪問時表示，對於今年的宏觀經濟看法較為樂觀，市場目前較關注的議題是通脹及疫情。雖然美國聯儲局的取態在今年或由鴿轉鷹，會作出「收水」的舉動，但他認為貨幣政策只是會傾向作正常化調整，不會對全球經濟造成重大打擊。

他亦認為市場資金仍會維持充裕，雖然企業的借貸成本會略升，但對一間業務及現金流穩健的公司而言，影響不會太大。

至於疫情方面，雖然目前確診的數字相當驚人，但現時很多國家都傾向與病毒共存。雷志海指，當愈來愈多國家重新開放旅遊限制，全球經濟就會明顯受益。

看好港股多於A股 歐洲市場優於美國

雷志海認為，中港股市目前已進入「小熊」的階段，但認為這反而是買入的機會，目前港股的估值非常便宜，恒指的市盈率已幾乎跌至過去十年的最低水平，一些負面因素已在此價值中反映出來。他看好港股的表現多於A股，認為今年中央的監管力度會有調整，亦有見人民銀行連番下調存款準備金率（RRR），可見其對於企業借貸的態度轉為積極。

惟他對於美股的表現則有所保留，僅持中性的看法，坦言過去數年美股的升幅已超出其應有的長期潛在回報，但此趨勢未必可以持續。在今年全球經濟穩定發展的情況下，資源、工業、金融及服務消費等與經濟周期相關的板塊會表現得較好，但在美股市場當中，這些板塊佔比不多，而佔比較大的科技股板塊已在過去享受過巨大升浪，對於此板塊在未來是否仍可以有此升勢有保留。

雷志海反而對歐洲市場感到樂觀，認為歐洲的整體經濟較為平衡，不會只側重於科技板塊，其工業及製造業的比重相對較大，而且估值比美股便宜。

不同年齡，距離退休年期長短的人在強積金投資上，所採取的策略都不同。雷志海對於可以承受高、中、低風險的人，有甚麼建議呢？記住留意下一篇！

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責任編輯：鄭樂怡

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