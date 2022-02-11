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【職場你點睇】打工仔想轉工？　老闆做齊呢幾樣嘢　留唔留得住員工？

個人增值 16:45 2022/02/11

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自從疫情下，世界各地勞動力減少，不少公司面對請不到人的難題。而時代轉變，亦有不少公司未能與時並進，當打工仔與企業的觀念有分歧時，公司亦難以留得住員工，以下3點，教你如何留住員工。

1. 增加員工對工作的新鮮感

過去的打工仔工作期望可以升職，不過現今世代思維有點不一樣，他們不一定想升職。而事實上，不少員工轉工的原因是因為工作太沉悶，他們希望可以做其他工作內容。所以，考慮讓員工負責不同類型的工作，讓他們在工作時有新得着亦是留住員工的方法之一。

2. 贊助同事社交活動

為了鼓勵同事達到公司的目標，可以定期贊助同事下午茶或聚餐等，以鼓勵士氣。當同事之間的關係和諧，轉工的意慾亦會減低。上司或公司定期提供福利，能夠增加同事對公司的歸屬感，亦會減低他們轉工的意慾。

3. 提供彈性工作模式

疫情下，不少公司改為混合式的工作模式，讓員工有彈性可以選擇回到公司工作或在家工作。員工可以自行作出安排，在這種彈性下，員工自由度高，其轉工的意慾亦會大大減少。不過部分行業或者能提供在家工作的選項，亦可以以「彈性工作時間」作出代替，方便員工的同時，讓員工有更多彈性，一份有彈性的工作，可以減少員工的流失。

企業要培訓員工或是聘請員工都會花費大量的公司資源，若一間公司的員工流失率高，會大大影響公司的整體運作，當中包括同事間需要重新適應新人的工作模式，亦需要花費同事的時間及心力去教導。在這個時勢下，老闆們想要留住員工，除了金錢外，亦要多從員工的角度出發。

 

責任編輯：陳玉蓮

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