【健康增值】別誤當油脂粒　疣具傳染性應及早治療

愛美是人之天性，最怕臉部長出痘痘、油脂粒或是雀斑，據皮膚科專科醫生陳厚毅指，具傳染性的疣，同樣會長於臉部，不少人更將之跟油脂粒混淆，以致耽誤醫治，甚至令疣愈長愈多，造成困擾。

疣是一種過濾性病毒，即人類乳頭瘤病毒（HPV），可經皮膚細微破損處入侵身體，引起皮膚傳染性疾病。陳厚毅醫生強調疣的HPV病毒，跟子宮頸癌的HPV病毒並非同一種類型。

傳染性皮膚病

疣可引起表皮的不正常角質增生，形成細小粗糙的突起，大小約1至2毫米，卻不會疼痛。重點在於疣具有傳染性，有可能波及身體其他部位，其數量更會隨時間增加，甚至傳染給家人。身體任何地方都有機會生疣，主要分為尋常疣、扁平疣等。扁平疣多出現在臉、頸、胸腹等位置，呈啡、黑或肉色。而尋常疣多長於手和腳，其表面則呈鱗狀，患處很多時會長出微細血管，呈現很多黑色小點。

若發現感染疣，應盡快求醫，不要抓傷生疣的位置，以免感染其他部位，同時要避免皮膚有其他傷口，減低蔓延的可能性。陳醫生強調，疣最好不要自行處理，別以為剪去、拔掉便一了百了，皆因疣長在皮膚深層，不可能單從皮膚表面就解決，而產生傷口更有可能感染細菌。

分清疣或油脂粒

大多數疣患者會選擇到美容院或找醫生治療，陳醫生直言，一般人未必有足夠的醫學知識去「斷症」，很難確切分辨出疣、痣或油脂粒。簡單來說，疣可以突然在任何部位出現，而且會愈長愈多。油脂粒其實多數長於油脂分泌旺盛的位置，通常圍着眼邊或者臉部的T字位。而痣則是黑或啡色，通常分開一粒、兩粒的個別出現，也不會突然長出很多。

現時疣以冷凍和激光治療為主，前者安全性高，利用攝氏-196度的低溫液體氮氣將疣消滅，創傷性較低，一般不會有傷口和疤痕，在療程後可即時如常生活。至於臉、頸或是頑固的疣，可採用二氧化碳激光治療，可精準地將疣消滅，傷口較小，約一至兩星期可復元，一般不會留下疤痕。

脫不清易復發

疣在完成治療後很少復發，但人體不會對疣產生免疫力。至於疣常見的脫不清、難斷尾問題，陳醫生指主因是脫疣時未能徹底清除疣病毒，致傷口好得七七八八時再復發。另一方面則是再次接觸受疣病毒污染的物品，如化粧用品、瑜伽墊、毛巾、拖鞋等，便有機會再次生疣。

預防勝於治療，日常要做好個人衞生，如養成回家後洗手的習慣，可減低生疣的機會。基於疣是HPV病毒，可經直接或間接接觸傳染，要避免直接接觸患者患處，不要跟他人共用日用品，如毛巾、剃鬚刀、枕頭床單等。在公眾場所，如健身室、游泳池、桑拿室等，要避免使用公用物品、赤腳等。至於現時流行到酒店Staycation，房間地氈或浴室地板有機會存有疣病毒，即使無可避免要赤腳，之後也要盡快徹底清潔腳部或手部。

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：疣具傳染性及早治療免愈長愈多】

＝＝＝＝＝



理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App