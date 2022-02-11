  • 18°C
香港時間 : 2022212日 (週六) 04:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

劉威煌投資500萬奪珍煮丹代理　疫下關2店今年再出擊（立即收看）

個人增值 20:00 2022/02/11

分享：

近年電視台的歌唱比賽節目再次引來話題，透過《超級巨聲》後入做歌手的劉威煌雖然星途平平，但早幾年他離巢後早已「轉行」做生意，於2018年投資500萬元成為台灣茶飲店珍煮丹的香港總代理，賣人氣黑糖珍珠奶茶。踏入經營品牌的第4年，高峰時有過5間分店，但疫情期間有2間分店抵不過衝擊結業，但他仍不輕易言敗，目標今年再開分店，由旅遊區轉陣進駐民生區。

【林希靈離巢專心做食品生意 年糕訂單超標 動員家人當包裝工（立即收看）：按此

自小有老闆夢　首次創業做手機包膜

在2009年參加《超級巨聲》前，劉威煌已多次創業，包括有賣魚蛋、印八達通貼紙、實體密室逃脫遊戲等，原來他自小已有老闆夢：「自小見家人做生意，他們雖然學歷不高，但總能夠賺到穩定的收入，漸漸對做生意感到興趣，覺得能夠有較高的自主性。」

他首次創業就是與朋友合資做手機包膜，月花3,000元租舖位，雖然盈利不高，但初嘗做老闆的滋味，賺到的經驗令他更肯定將來的創業路。

    點擊圖片放大
    +2

投資500萬　誠意打動奪代理權

與電視台完約後，劉威煌繼續向老闆夢進發，在葵涌廣場以加盟店形式開設珍珠奶茶店，不足1年半已火速回本，更創下高峰時月收入達70萬元的佳績，令他見識到台式茶飲在香港的商機。

但他選擇退出加盟店，與合夥人親身到台灣洽談珍珠奶茶店的代理權：「當時我走訪台灣逾200間店，試勻東西南北部各式各樣珍珠奶茶，最終鎖定珍煮丹，認為它的黑糖珍珠奶茶別有特色。」雖然創辦人起初對他的代理提議完全沒興趣，後來經過年半時間親身拜訪及電郵來往，終以誠意成功打動對方。

珍煮丹老闆知他有經營台式茶飲店的經驗，又知他在香港具相當的知名度，最終放心交香港總代理權給他：「我當時親身飛去台北實習2個月，在近40度的熱房中學習所有沖調技巧，配方更是百分百依足總店，保證原汁原味。」與合夥人投資500萬元取得代理權，劉威煌坦言算是博到盡：「當時很看好珍珠奶茶店在香港的前景，所以才會投資如此龐大的資金。」

    點擊圖片放大
    +2

疫下關兩店　目標今年再開分店

珍煮丹在香港首間分店鎖定在銅鑼灣，劉威煌認為當區同為旅遊區及商業區，加上鄰近大型商場，能有助提升品牌形象。黑糖珍珠奶茶曾在香港引起一陣風潮，但疫情之下，誰也難以倖免，曾有擁5間分店的珍煮丹，也有2間分店抵不過衝擊要結業。

【台慶贏51萬現金獎放銀行2年無用過 黃庭鋒靠家人「慫恿」置業：筆錢幫咗我好多（立即收看）：按此

「唯有想辦法轉陣，由依賴街客轉至外賣平台，更要着重節流，營業額已不如以往，要想辦法如何在這個營業額生存，首先要撐下去，別讓營業額再下滑。」去年底本港疫情回穩，珍煮丹與All Day Coffee品牌聯乘，新開一間位於上水的聯營店，設有堂食位置，同時提供全日早餐、咖啡及台式茶飲，雖然第5波疫情來勢洶洶，但劉威煌仍希望今年能夠繼續開分店，期望進駐民生及商業區，減低疫情的影響。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

創業有成不奢望買樓　寧買工商單位投資

作為老闆，劉威煌坦言為了保持足夠的現金流，自己甚少投資，更不敢奢望能上車買樓：「買樓太遙遠，如果有錢我不會買樓，會選擇買舖位，或是新興的工業單位。不管是甚麼類型的磚頭，總之磚頭就是磚頭。」他認為工商單位入場門檻較低，投資風險也相對較低。

 

記者：李瑩

＝＝＝＝＝

同場加映：疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店　蘇麗珊：對香港依然有信心

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財Star Talk

最新專欄文章 更多

【理財Star Talk】前歌手高晨維開音樂學院　逾千學生成功打造炎明熹
2022/02/02
【理財Star Talk】前歌手高晨維開音樂學院　逾千學生成功打造炎明熹
理財StarTalk - 林希靈離巢專心做食品生意　年糕訂單超標　動員家人當包裝工（立即收看）
2022/01/07
林希靈離巢專心做食品生意　年糕訂單超標　動員家人當包裝工（立即收看）
理財StarTalk - 林希靈投資靠做功課　慶幸未蝕過　買收息股潛力股平衡風險（立即收看）
2022/01/07
林希靈投資靠做功課　慶幸未蝕過　買收息股潛力股平衡風險（立即收看）
【理財Star Talk】龔柯允靠賣氣炸榴槤月餅翻身　夫妻檔開Salon Cafe圓創業夢
2022/01/01
【理財Star Talk】龔柯允靠賣氣炸榴槤月餅翻身　夫妻檔開Salon Cafe圓創業夢
理財StarTalk - 疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店　蘇麗珊：對香港依然有信心（立即收看）
2021/12/31
疫下6位數開按摩店1年極速回本兼開分店　蘇麗珊：對香港依然有信心（立即收看）
創業 超級巨聲 歌手

下一篇文章

【ET財智Talk】白銀走勢好過黃金？ 留意呢個關鍵位（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【檢測恩物】排隊必備！　實惠99元檢疫隨身套裝　有齊4樣物品
【檢測恩物】排隊必備！　實惠99元檢疫隨身套裝　有齊4樣物品
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【NFT】新手落場投資NFT　基本交易步驟逐步睇
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【強制檢測】排隊做強檢動輒幾個鐘　網民呻要請大假　年假「凍過水」
【強制檢測】排隊做強檢動輒幾個鐘　網民呻要請大假　年假「凍過水」
理財StarTalk - 劉威煌投資500萬奪珍煮丹代理　疫下關2店今年再出擊（立即收看）
劉威煌投資500萬奪珍煮丹代理　疫下關2店今年再出擊（立即收看）
【NFT】戴祖儀投資草泥馬NFT被指賺500萬　限量6888隻15分鐘售罄
【NFT】戴祖儀投資草泥馬NFT被指賺500萬　限量6888隻15分鐘售罄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款