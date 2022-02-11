劉威煌投資500萬奪珍煮丹代理　疫下關2店今年再出擊

近年電視台的歌唱比賽節目再次引來話題，透過《超級巨聲》後入做歌手的劉威煌雖然星途平平，但早幾年他離巢後早已「轉行」做生意，於2018年投資500萬元成為台灣茶飲店珍煮丹的香港總代理，賣人氣黑糖珍珠奶茶。踏入經營品牌的第4年，高峰時有過5間分店，但疫情期間有2間分店抵不過衝擊結業，但他仍不輕易言敗，目標今年再開分店，由旅遊區轉陣進駐民生區。

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自小有老闆夢 首次創業做手機包膜

在2009年參加《超級巨聲》前，劉威煌已多次創業，包括有賣魚蛋、印八達通貼紙、實體密室逃脫遊戲等，原來他自小已有老闆夢：「自小見家人做生意，他們雖然學歷不高，但總能夠賺到穩定的收入，漸漸對做生意感到興趣，覺得能夠有較高的自主性。」

他首次創業就是與朋友合資做手機包膜，月花3,000元租舖位，雖然盈利不高，但初嘗做老闆的滋味，賺到的經驗令他更肯定將來的創業路。

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投資500萬 誠意打動奪代理權

與電視台完約後，劉威煌繼續向老闆夢進發，在葵涌廣場以加盟店形式開設珍珠奶茶店，不足1年半已火速回本，更創下高峰時月收入達70萬元的佳績，令他見識到台式茶飲在香港的商機。

但他選擇退出加盟店，與合夥人親身到台灣洽談珍珠奶茶店的代理權：「當時我走訪台灣逾200間店，試勻東西南北部各式各樣珍珠奶茶，最終鎖定珍煮丹，認為它的黑糖珍珠奶茶別有特色。」雖然創辦人起初對他的代理提議完全沒興趣，後來經過年半時間親身拜訪及電郵來往，終以誠意成功打動對方。

珍煮丹老闆知他有經營台式茶飲店的經驗，又知他在香港具相當的知名度，最終放心交香港總代理權給他：「我當時親身飛去台北實習2個月，在近40度的熱房中學習所有沖調技巧，配方更是百分百依足總店，保證原汁原味。」與合夥人投資500萬元取得代理權，劉威煌坦言算是博到盡：「當時很看好珍珠奶茶店在香港的前景，所以才會投資如此龐大的資金。」

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疫下關兩店 目標今年再開分店

珍煮丹在香港首間分店鎖定在銅鑼灣，劉威煌認為當區同為旅遊區及商業區，加上鄰近大型商場，能有助提升品牌形象。黑糖珍珠奶茶曾在香港引起一陣風潮，但疫情之下，誰也難以倖免，曾有擁5間分店的珍煮丹，也有2間分店抵不過衝擊要結業。

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「唯有想辦法轉陣，由依賴街客轉至外賣平台，更要着重節流，營業額已不如以往，要想辦法如何在這個營業額生存，首先要撐下去，別讓營業額再下滑。」去年底本港疫情回穩，珍煮丹與All Day Coffee品牌聯乘，新開一間位於上水的聯營店，設有堂食位置，同時提供全日早餐、咖啡及台式茶飲，雖然第5波疫情來勢洶洶，但劉威煌仍希望今年能夠繼續開分店，期望進駐民生及商業區，減低疫情的影響。

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創業有成不奢望買樓 寧買工商單位投資

作為老闆，劉威煌坦言為了保持足夠的現金流，自己甚少投資，更不敢奢望能上車買樓：「買樓太遙遠，如果有錢我不會買樓，會選擇買舖位，或是新興的工業單位。不管是甚麼類型的磚頭，總之磚頭就是磚頭。」他認為工商單位入場門檻較低，投資風險也相對較低。

記者：李瑩

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