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【熱播劇集】美劇《命運航班》參考馬航失蹤事件　劇迷熱捧登Netflix全球熱門

博客 15:09 2022/02/11

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《命運航班》包含解謎、懸疑、超自然等元素，令一眾劇迷追看得欲罷不能，引起熱潮。

疫情肆虐，留家抗疫的最佳娛樂自然是上網煲劇。去年底Netflix上一套來自美國的懸疑電視劇《命運航班》，已率先搶佔北美熱門，近日熱潮更席捲至港台，引起眾多劇迷討論。此劇包含解謎、懸疑、超自然等元素，更有不少關於親情、愛情的細膩描述，一連3季已上架，最適合周末慢慢煲。

原來這套名為《命運航班》（Manifest）的美國連續劇，早在2018年NBC開播，當時的首播更創下新劇收視紀錄。可惜播出3年後收視逐漸下滑，3季後便遭電視台腰斬，令劇集未至完結就劃下句號，令影迷們大感錯愕不滿。

故事主要圍繞警探米凱拉史東和她的哥哥班史東一家人。（電視劇照）

試想像追了幾年的電視劇，沒能看到最後結局是多麼遺憾。加上劇集又偏偏屬於解謎類，懸而未決的情況更令人心癢難耐。這讓一眾不甘心的影迷在網上發起復活請願活動#SaveManifest，一眾主角亦有參與。本來事情未有太大轉機，然而當電視台打算止蝕而將劇集播映權賣給Netflix後，終於產生巨大變化。

美加甫上架即登熱門

沒有當紅主角掛帥，甚至欠缺宣傳，然而劇集去年6月在美國和加拿大Netflix上架，創下驚人收視成績，長期霸佔當日熱門排行榜，加上粉絲發起的請願活動，令Netflix決定出手助劇集復活，於8月正式續訂第4季，同時宣布為劇終季，令一眾影迷終可看到結局。

成功延續後的《命》，繼而在多個國家上架，更躋身全球最受歡迎影集排行榜。今年年初，港台亦緊隨其後，播放成績亦一直不俗，甚至打敗熱播劇《艾蜜莉在巴黎》和《獵魔士》等，掀起不少討論。如此一番熱血波折，相信也引起不少人的追劇意慾。

班史東的女兒和妻子，為了適應家人失蹤5年後重返，而面對不少問題。（電視劇照）

《命運航班》描述一架從牙買加飛往紐約的828號航班，在起飛後不久，於雷達上離奇消失。然而在整架飛機被判定失事後的5年，全機連人卻奇迹地重新出現。不只機上人員全數生還，時間更未曾在他們身上留下痕迹，恍如他們從未消失過。對機上的人來說，他們只經歷了短短一程飛行，但對他們的家人來說，事情卻已過去了5年。

參考馬航失蹤事件

這樣的故事設定很難不讓人聯想到2014年，那一宗全球關注的馬航MH370失蹤事件。劇集主創組亦在早期的相關訪談中表示，他們參考了該次至今仍然沒有尋獲下落的空難。但事實上，《命》整體的劇情發展及脈絡，反而更接近另一套講述超自然的熱門美國連續劇《4400》，因兩者同樣是關於人類以不明原因失蹤後又重返的故事。

主角群之一的桑維，是位醫學研究生，劇中她以自己的醫學知識試圖解謎。（電視劇照）

這一群乘客自「下機」後，身上相繼出現無法解釋的現象，包括幻聽、幻覺，甚至可預測自身和別人的危險。他們試圖努力解開謎團，然而主角若是一般人的話，便難以進行。故此航班上的乘客雖然眾多，故事則主要圍繞警探米凱拉史東和她的哥哥班史東這一家人。

女主角米凱拉史東的「前未婚夫」傑瑞德同為警探，事發後亦協助米凱拉進行調查。（電視劇照）

米凱拉是警探，可以善用受過的訓練和警探背景作調查；而哥哥班看似是平凡無奇的人物，卻有應用數學博士學位，能夠在一連串的數據中，找出可以解讀的資訊。

另外一位主要「解謎成員」桑維，則是醫學研究生，她以自己的醫學知識和技巧，幫助一眾角色釐清各種問題。這也是劇集的一大特色，讓每個人物都施展其專長，各司其職去逐步逐步解開疑團。

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撰文 : 王嵐

欄名 : 型男玩物誌

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