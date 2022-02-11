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【電子支付】全綫九巴2月13日起啟用「e度嘟」　涵蓋轉乘優惠及短途分段收費

精明消費 17:10 2022/02/11

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近年愈來愈多港人使用電子支付服務，九巴宣布由本周日（13日）起，所有九巴路綫均可透過「e度嘟」電子支付系統繳付車資，並同樣享有轉乘優惠及區域性短途分段收費。

小童長者需手動更改票價選項　方可獲半價優惠

由2月13日起，乘客上車時只須於一站式收費器，輕拍配備感應式支付功能的信用卡、流動電子錢包或掃描二維碼，即可付款，當收費器發出提示響聲並顯示「歡迎乘搭」，即代表交易完成。

需要注意的是，收費器會預設為成人票價，12歲以下小童及65歲或以上長者乘客，須於上車付款時自行按下收費器右上角的按鈕，或於手機程式選擇合適票價選項，才可享半價優惠。不過，乘客如要享用長者及合資格殘疾人士2元乘車優惠，仍需使用八達通付款。

■「e度嘟」使用方法■

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另外，由同日起，九巴於新界西北（屯門、元朗、天水圍）及將軍澳推行的區域性雙向分段收費計劃，亦適用於「e度嘟」電子支付系統。而享用優惠的方法與使用八達通卡一樣，乘客上車時先以信用卡或流動裝置支付全程車資，下車後，再到指定巴士站內的感應器拍信用卡或流動裝置，或掃描二維碼，便可享有車費回贈。

需用同一支付方式　方可享轉乘優惠

至於「e度嘟」亦適用於現有的巴士轉乘優惠，乘客必須使用同一張信用卡或同一個流動支付帳戶付費，方享有第二程車費轉乘優惠。如果兩程的支付方式不同，第二程則無法享有轉乘優惠。

而「e度嘟」現時支援感應式信用卡（Mastercard／銀聯／VISA／JCB）、流動支付裝置（Apple Pay／Google Pay／Samsung Pay）及流動支付二維碼（AlipayHK易乘碼／支付寶乘車碼／銀聯雲閃付App「乘車碼」）。

 

責任編輯：曹佩鈞

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