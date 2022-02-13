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【好去處】情人節與蒙娜麗莎點播情歌　嘆限定法式花果盛宴人均118元

個人增值 10:00 2022/02/13

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向來支持藝術發展的T.O.P商場，是次聯乘以「藝術同參與．傷健共展能」為宗旨的社企「藝全人」（ADAM），邀請本地藝術家首度呈獻「Mona Lisa NFT Galleria」，即日起至3月31日，為大家帶來結合藝術及玩味的「蒙娜麗莎出旺角記」，蒙娜麗莎會以不同形象現身T.O.P和大家約會！

是次展覽有以蒙娜麗莎為主題的作品及其他數碼藝術品，並透過NFT形式發售，當中所得部分款項將捐助展能藝術家發展慈善機構，同時支持藝術和公益。

T.O.P表示是次活動與Traveling Muzeum及ZCWO合作，將蒙娜麗莎以現代潮人形象示人，1樓中庭會化身成DJ Mona Lisa打卡熱點，大家可走進畫框，與蒙娜麗莎在情人節點播情歌。

期間限定主題Café

T.O.P商戶SOFFEE推出期間限定法式花果盛宴（售價118元）及情人節套餐──日落。黃昏（售價520元），花果盛宴包括The Only One（荔枝玫瑰蛋糕）及水蜜桃洛神花果茶，玫瑰造型的蛋糕十分適合大家打卡。

T.O.P商戶Siam Thai Giftland（210號舖）推出共5款期間限定蒙娜麗莎26cm系列模型（售價680元）。現凡購買其中一款，將可額外獲得同款Mona Lisa NFT單色模型一個。

顧客凡於推廣期內於商場以電子消費滿500元及800元，即可分別換領蒙娜麗莎盲盒（共8款）乙隻及T.O.P餐飲商戶山下菓子、SOFFEE或柞木炭家指定50元餐飲現金券。

期間限定主題Café

地址：T.O.P G06及G10號舖
電話：3165 1832

 

作者：蕭雅文

責任編輯：陳家昌

【原文：蒙娜麗莎NFT慈善展覽 人均$260享用套餐兼換限量盲盒（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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