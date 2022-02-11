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新興零售支付標準ISO 20022　如何為銀行業帶來新機遇？

博客 12:05 2022/02/11

分享：

疫情之下，農曆新年仍舊會有派利市的環節。有人選用傳統的利市封，有人選用流行的電子利市；在現時出入境受限的情況下，若果要派利市給遠在他方的親友，或需用到比較常用的支付方式──滙款。

滙款（Remittance）的定義在不同的國家或地方有所不同，泛指付款方，通過第三方（一般為金融機構），向海外的收款方支付一定金額。由於滙款普遍涉及多於一個金融機構參與，而本地金融機構一般與其他海外金融機構沒有直接聯繫；在此情況下，各機構須透過SWIFT收發報文，以執行有關交易指令。

全球推行在即的標準ISO 20022

當前SWIFT報文使用的MT報文標準已沿用多年。隨着交易數量和複雜性增加，世界各地的銀行和金融機構正準備從傳統的MT報文標準遷移到新的ISO 20022報文標準，以便滿足新經濟下的需求。作為單一標準，ISO 20022為銀行和其他金融機構提供了一項全球通用報文格式的解決方案。事實上ISO 20022標準目前已在全球70多個國家的支付系統中實現應用，例如中國內地（CIPS／CNAPS）、日本（BOJ-NET）和印度（NG-RTGS）等。根據國際標準化組織，ISO 20022將在未來幾年成為所有儲備貨幣大額支付系統的行業標準，支持80%的全球交易量和87%的全球交易額。

至於跨境滙款，ISO 20022標準遷移將於今年11月開始啟動，過渡期為期3年。全球金融機構需於2025年11月前完成遷移，以配合未來強制性跨境支付遷移以及行業的發展。

ISO20022遷移帶來更多機遇

雖然遷移過程繁複，但伴隨而來的好處可為整個交易流程和業務帶來新的機遇。

  • 優化數據獲取，提高銷售服務成效：透過掌握更多客戶數據足跡，以助業務了解客户交易模式，完善現有分析和預測模型。例如，參考部分報文中的滙款目的欄位，因應貿易活動頻率，實時向進出口貿易公司推送貿易相關保險。針對客戶需求，提供個人化的產品或服務，提高銷售轉換率，帶動業務發展。
  • 提升欺詐交易及反洗錢監管效率：透過更豐富和多元的交易數據，提升系統對可疑交易偵測效能，履行和實踐持續監察業務關係的責任，以滿足合規要求，減低因監管疏忽而被罰款的情況發生。例如，落實ISO20022標準後，欄位訊息會被細化，收款人名稱和地址分為兩個獨立欄位，以進行相應的特殊名單篩選和攔截，有效提高判別結果準確性。
  • 實現直通式處理：統一數據標準促使系統能夠有助提升數據準確性，省卻大量人工干預和處理的需要，簡化處理流程，讓系統達至直通處理（Straight Through Processing），實現自動化對帳。在提升交易處理效率之餘，又能同時降低營運成本。

ISO 20022給銀行業帶來的好處是顯而易見的，但這種好處需要行業一致應用的情況下才能完全地實現。

下期專欄，筆者將會繼續探討金融機構在新標準遷移下將面對哪些挑戰，以及如何實行ISO 20022遷移計劃以應對支付生態的轉變。

 

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，在數字化、雲計算與網絡安全領域擁有全球領先的能力，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務近35年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。

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撰文 : Ceci Lau 埃森哲大中華區戰略與諮詢顧問
Dennis Cheng 埃森哲大中華區戰略與諮詢經理
Derek Chang 埃森哲大中華區戰略與諮詢高级總監

欄名 : 埃森哲視野

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