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【職場奇聞】唔係因為人工低！　「有毒」文化令員工離辭率高10倍

個人增值 15:00 2022/02/13

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一直以來，大眾普遍認為低薪酬是推動美國「大辭職潮」的原因。但根據麻省理工學院斯隆管理評論（MIT Sloan Management Review）的最新報告，員工選擇辭職的主因原來並非因為低工資，而是因為「有毒」的職場文化。

該報告稱，有毒的職場文化使員工離辭的機率高出10.4倍。據該調查數據分析，有毒的職場文化具有3大要素。包括：未能促進多樣性、公平和包容的工作環境、員工感到不受尊重，以及出現不道德的行為。

踏入新冠疫情的第3年，員工的工作倦怠程度亦躍升至歷史最高點。美國心理學會（APA）的工作與幸福調查發現，在1,501名員工中，79%人在調查前1個月經歷了與工作有關的壓力。6成的員工說與工作有關的壓力導致他們在工作中缺乏興趣、動力和精力。36%人有認知上的疲憊，32%的人有情緒上的疲憊，當中44%的人更有身體上的疲憊，這較2019年大增38%。

APA的報告指出，由於與疫情相關的壓力不會很快止息，減少壓力的措施應該成為僱主和立法者的首要考慮。加州大學伯克利分校心理學榮譽教授Christina Maslach表示：「隨着需求的增加，組織更需專注於為員工保持心理平衡，這在員工流失率特別高的衞生保健行業尤其重要。」

 

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文：「有毒」職場文化 員工離辭率高10倍

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