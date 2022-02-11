【消費優惠】聖安娜買滿$25送優惠券 憑券享$14優惠價換虎紋瑞士卷 精明消費 10:30 2022/02/11 分享： 由即日起至2月23日，到聖安娜餅屋消費滿25元，即送收據優惠券一張，憑優惠券可以14元購買原價20元的虎紋瑞士卷，優惠券有效期至3月9日，優惠有限，購完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日） 今日 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至2月11日） 【消費優惠】實惠推排隊等檢測套裝 99元有齊口罩摺凳消毒液暖包 今日 【消費優惠】實惠推排隊等檢測套裝 99元有齊口罩摺凳消毒液暖包 【消費優惠】yuu會員專享優惠！ 2月11日7-Eleven買滿$71享89折 2022/02/10 【消費優惠】yuu會員專享優惠！ 2月11日7-Eleven買滿$71享89折 【情人節2022】無得出街又唔想煮？ 情人節外賣都可以好浪漫 2022/02/10 【情人節2022】無得出街又唔想煮？ 情人節外賣都可以好浪漫 【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝 港男港女最想收到呢3類禮物 2022/02/10 【情人節2022】調查：大多數情侶選擇在家慶祝 港男港女最想收到呢3類禮物 飲食優惠 付款優惠 著數優惠 香港