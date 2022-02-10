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【居家抗疫】藥劑師協會設免費Whatsapp藥物疫苗諮詢服務　100元可送藥上門

精明消費 19:15 2022/02/10

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隔離中的市民不能外出，生病想買藥食或者想向專業人士查詢藥物建議，應該怎麼辦？香港執業藥劑師協會為解決隔離病患者的醫藥需求，專門設立WhatsApp諮詢專綫，免費為不方便離家或隔離中的人士提供諮詢服務，包括查詢食物與藥物有否相沖、藥物資料、疫苗建議等。

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WhatsApp諮詢專綫將每日運作，逢星期一至五早上10時至晚上7時服務；星期六、日早上10時至下午1時服務，藥劑師會在收到諮詢後48至72小時內回覆市民，並會按緊急程度分類回應市民查詢。

協會同時與社區藥房合作提供無接觸送藥服務，各區收費為100元，離島區另計，方便為不能外出的市民配藥。需服處方藥的長期病患者，協會建議應儲備最少一個月份量的藥物，以備不時之需。

諮詢專綫電話：6903 1813

諮詢服務時間：星期一至五早上10時至晚上7時；星期六、日早上10時至下午1時

無接觸送藥服務收費：100元（離島收費另議）

 

責任編輯：嚴熹曼

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