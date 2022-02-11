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【強制檢測】排隊做強檢動輒幾個鐘　網民呻要請大假　年假「凍過水」

個人增值 15:25 2022/02/11

分享：

隨着政府每日公布強制檢測名單，連日來多個處所及公眾地點都被列入其中，曾身處這些場所超過2小時的人，都要到社區檢測中心或流動採樣站進行「強檢」。

由於牽涉的人數眾多，導致各區的檢測站每天都出現長長人龍，動輒都要等候數小時才能成功完成檢測，再加上名單中要求進行檢測的日期範圍只有數天，有機會要求在平日進行，導致有不少打工仔可能都要向公司請假做「強檢」。

最近，有網民在網上討論區分享，指其公司要求同事如需要利用返工時間去強檢便要扣大假，更指可以預支明年的大假。有網民就認為，若不幸連續中數個地方的強檢，隨時大假「凍過水」；亦有人指政府已宣布可以當請病假處理，當事人可以向勞工處舉報。

根據早前行政長官林鄭月娥的講話，她指強制檢疫和被圍封強檢人士，持當局發出的強制檢疫令或醫務證明，將被視為病假紙證明，可申領病假。僱主亦不可因此把其解僱，否則會視為不合理解僱。但勞工及福利局正進行修例工作，行政會議通過後將呈交立法會。因此，有關的說法目前仍未正式成為法例，打工仔要在工作時間進行強檢，可能只能與公司情商。

【醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）：按此

而現時根據政府的指引，受檢人士必須使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行的檢測，或在部分情況下以深喉唾液樣本進行的檢測。

使用鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行的檢測的途徑包括：

  • 於流動採樣站接受檢測服務，名單及服務對象見此
  • 社區檢測中心接受檢測服務
  • 自行安排接受由衛生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測，有關樣本必須是鼻腔和咽喉合併拭子樣本
  • 使用衛生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶，並按有關指示交回已採糞便樣本的檢測樣本收集瓶

部分情況可以深喉唾液樣本進行檢測，途徑包括：

  • 於120間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點
  • 於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測
  • 自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款25,000元及監禁六個月。

 

責任編輯：鄭樂怡

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