【元宇宙概念】傳統品牌數碼轉營試點　元宇宙年宵逾5萬人入場

疫情下，剛剛過去的農曆新年前，親身行年宵已經泡湯，不過有團體舉辦元宇宙年宵，共吸引5萬人入場，你又有無去？



由FEED HK主辦、全港首個「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」於1月28日至2月5日於虛擬平台Cryptovoxels舉行，聯同csl.、FTLife富通保險、FILA、Storefriendly、ZOKU、公利真料竹蔗水、無名氏N.I.P等二十個品牌，9日展期共吸引逾5.2萬名參觀者化身Avatar入場，購買賀年精品、於桃花樹許願祈福及觀看DJ表演。



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「MART IN METAVERSE元宇宙年宵」香港特色場景，三個主題特式展區包括「港式文化館」、「花開富貴館」及「NFT藝術展覽館」，除了售賣傳統而創新的賀年禮品外，亦舉行了香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮Whats Good Music Awards，邀請多位本地DJ及歌手演出。同時FEED HK聯乘香港NFT品牌God of Wealth，推出3,888個財神NFT，獲參觀人士追捧。

FEED HK創辦人袁振雄表示，疫情下市民減少外出，MART IN METAVERSE元宇宙年宵正好提供安全環境，讓他們感受到年宵的氣氛之餘，同時能夠投入元宇宙世界。袁振雄補充，元宇宙年宵為商戶提供新商機，成為傳統品牌數碼轉營的試點實現更多不同的可能。他更指，基於是次活動，加快了新部門運作，將會有新團隊專注為市場對元宇宙和NFT的發展提供一條龍專業服務。



未來的大趨勢是如何雖然未知道，不過疫情下，未能外出只好在元宇宙過。

責任編輯：陳玉蓮

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